Det var 29. juli at den mangeårige langrennsløperen Vibeke Skofterud ble funnet død. Ulykken skjedde da hun krasjet inn i en holme i skjærgården utenfor Arendal.

Skofteruds mor, Kristin Westbye, hadde akkurat satt seg i bilen idet hun ble ringt opp av datterens kjæreste Marit Stenshorne. Da fikk hun sjokkbeskjeden.

– Du forstår det ikke. Det er ikke mulig å ta det inn over seg. Det er fortsatt vanskelig å forstå det, sier Westbye til VG.

Avisen har intervjuet henne sammen med Skofteruds bror Tormod og niese Moa i forbindelse med helgens verdenscup på Beitostølen. Hun forteller at det føltes som «helt bunnløst» og «brutalt» da hun fikk vite at datteren var død.

Tormod, som er født tre år før Vibeke, skulle ut for å ta seg en sykkeltur da han fikk høre om søsterens ulykke.

– Da gikk jeg ned i knestående og sto der bare og gapet. Jeg trodde og håpet at man kunne skru tiden tilbake, men det viser seg at det går ikke, sier han.

Kort tid etter Skofteruds død opprettet familien et minnefond. De ønsket å videreføre den tidligere langrennsløperens engasjement for fysisk og psykisk helse. Etter to uker hadde det allerede strømmet inn 400.000 kroner.

Skofterud tok ett OL- og to VM-gull i stafett i sin karriere som langrennsløper. Hun vant også stayerkonkurransen Vasaloppet én gang. Sist vinter var hun med som ekspertkommentator under TV-sendingene fra OL i Sør-Korea.