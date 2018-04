Verdens flyselskaper tjente 660 milliarder kroner i ekstragebyrer i fjor

Avgifter for ekstra bagasje, setevalg og betalingsmetode har firedoblet seg siden 2010, skriver Dagens Næringsliv. Nå tester Norwegian ut et gebyr på 50 kroner for «priority boarding» i Molde, Haugesund, Kristiansand eller Ålesund. Dette kan bli utvidet til resten av selskapets rutenett, skriver avisen.

– Flyselskapene viser en enorm kreativitet. At vi for eksempel nå må betale et gebyr for å få betale flybilletten, er noe vi for ganske kort tid siden anså som helt uhørt, sier Bernt Roger Eliassen, direktør for reisebyråkonsernet BCD Travel.

– Vi har mange eksempler her hos oss på at billettprisen øker med 30 prosent når bagasje, valg av sete, mat på langruter og kredittkortavgiften er betalt, sier Eliassen.

Eliassen peker samtidig på at flyselskapene skal levere god service, og om de tar dette for langt, kan det straffe seg.