Følg arbeidet på KNM «Helge Ingstad» direkte

En storstilt aksjon er igangsatt for å berge den havarerte fregatten. Planen er å heve krigsskipet, sette det på en lekter og deretter frakte det til Haakonsvern.

Første steg er å tømme drivstofftankene som inneholder anslagsvis 460.000 liter diesel. Fredag formiddag hadde nødlossingen av marin diesel ennå ikke begynt, skriver Bergens Tidende.

Frykt for at sikringene skulle ryke

Det har vært fare for at sikringene som har holdt skipet stabilt skal ryke, og at havaristen forsvinner i dypet. Radartårnet er stort sett det eneste som nå er synlig av havaristen.

KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola TS» utenfor Stureterminalen i Øygarden natt til torsdag 9. november.

To kranbåter

Ingen personer ble alvorlig skadet, men KNM «Helge Ingstad» ligger nå nesten helt under vann. Det var ingen alvorlige skader på «Sola TS», som fikk tillatelse til å seile videre etter at mannskapet var avhørt.

De store kranbåtene «Gulliver» og «Rambiz» fra det nederlandske rederiet Scaldis som skal gjøre selve løftejobben. Kontrakten med å heve og slepe skipet til Haakonsvern er satt ut til Trondheim-selskapet Boa Management.

Forsvaret har vært svært tilbakeholdne med opplysninger om hva som skjedde da det gikk galt. Politiet har bekreftet at det var syv personer på broen da det smalt: Seks nordmenn og en amerikansk sjøoffiser som var under opplæring.