Inntil 24 timer

Flyttingen av KNM «Helge Ingstad» fra havaristedet til Hanøytangen startet like før klokken 20.30 onsdag kveld.

Transporten foregår svært sakte, med en hastighet på mellom en til to knop, og kan ta inntil 24 timer.

KNM «Helge Ingstad» er fortøyd fast til de to kranlekterne «Gulliver» og «Rambiz» slik at lekterne og fregatten er én sammenkoblet enhet. Transporten foregår med militær eskorte.

– Det er i utgangspunktet «Gulliver» som står for fremdriften til Hanøytangen, men også «Rambiz» har fremdriftsmaskineri. I tillegg har vi slepebåter i beredskap dersom det skulle bli mer motstand enn forventet, sier bergingsleder Anders Penna i selskapet BOA Management til BT.

Flytter hevingsstedet

Onsdag morgen ble det besluttet at «Helge Ingstad» og det resterende hevingsarbeidet flyttes til Hanøytangen, cirka 15 nautiske mil sørøst for havaristedet i Hjeltefjorden.

Årsaken er at det var ventet store dønninger på havaristedet, noe som gjorde den opprinnelige hevingsplanen for risikabel, ettersom de to kranlekterne må ligge helt i ro for å kunne løfte fregatten synkront, opplyste Forsvaret.

Oljesøl

Onsdag morgen lå havaristen på cirka 8,5 meters dyp etter at den var rettet opp. Siden morgentimene er fartøyet hevet ytterligere 1,5 meter i vannet ved hjelp av lensing og drenering.

Det har vært noe oljesøl fra fregatten som følge av oljeholdig vann som har blitt naturlig drenert fra fartøyet, ifølge Forsvaret.

– Det er ikke snakk om tykk olje, men en ganske tynn masse som har lett for å trekke ned i vannmassen. Det er iverksatt miljøundersøkelser for å kartlegge effekter av oljeutslippet, opplyser Forsvaret like før transporten starter.

Minedykkerkommandoen til Forsvaret vil rydde havbunnen på havaristedet torsdag, mens fartøyet MS «Flekkerøy» vil starte ryddingen langs strandsonen førstkommende mandag.

Når fregatten ankommer hevingsstedet på Hanøytangen, vil det legges ut lenser. Dette vil ifølge Forsvaret gi noen begrensninger for fritidsbåttrafikk i området.

Besetningen deltar i arbeidet

Onsdag morgen gikk personell fra Marinen om bord for å starte jobben med å pumpe vann ut av fartøyet. Personellet arbeidet både på dekk og inne i fregatten, blant annet for å åpne dører og skott inne i fartøyet for å få pumpet ut nok vann.

Et vervet mannskap på totalt 60 personer fra den originale besetningen på «Helge Ingstad» har vært om bord i fregatten siden klokken 09 og dokumentert for politi og Havarikommisjonen, samtidig som de har jobbet med å pumpe ut vann, opplyser Forsvaret.

Personellet er utstyrt med kameraer som skal dokumentere hvordan det ser ut om bord. Materialet skal deretter overleveres politiet og Havarikommisjonen.

– Båten er inndelt i veldig mange rom med høye terskler og dørstokker. Dette gjør tømmingen utfordrende, sier Penna til BT.

Frykter data er ødelagt

Samtidig som fregatten heves, kom Havarikommisjonen onsdag med en ny uttalelse i granskningen av ulykken.

Her kommer det frem at det er usikkert om deler av de elektroniske dataene fra KNM «Helge Ingstad» fremdeles er intakt.

«Det er usikkert om det vil være mulig å gjenopprette informasjonen fra disse etter så lang tid i sjøen», skriver Havarikommisjonen.

Hittil har det blitt sikret flere elektroniske lagringsmedier fra fregatten. Under hevingsprosessen vil det bli gjort nye forsøk på å hente ut ytterligere datakilder og analysere disse, ifølge kommisjonen.