Opposisjonen stopper «dødsgebyret»

Senterpartiet fikk med seg SV og KrF mot gebyret, og nå er det klart at også Arbeiderpartiet slutter seg til, ifølge Vårt Land.

– Arbeiderpartiet går inn for å skrote det såkalt «dødsgebyret» som regjeringa vil innføre, bekrefter partiets justispolitiske talskvinne, Lene Vågslid.

Senterpartiet, SV og KrF har tidligere argumentert med at gebyret treffer usosialt.

Gebyret ble presentert i budsjettavtalen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre, men gikk under radaren for flere partier. Sp har senere forklart det som en glipp at de ikke protesterte mot innføringen da budsjettet ble behandlet.

Gebyret på 1.130 kroner skulle etter planen innføres fra 1. juli i år. Staten ville ta inn om lag 40 millioner kroner i året på ordningen.