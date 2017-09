Cappelen anker Jensen-dommen – krever mer i strafferabatt

Det bekrefter Gjermund Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, overfor VG.

Han vil ikke tallfeste nå hva han mener er korrekt straffenivå. Da han avsluttet sin prosedyre i Oslo tingrett i mai, men han ned en straffepåstand som ville gitt Cappelen ti års fratrekk hvis retten hadde vært enig.

– Vi mener straffen for er høy. Riktig straff skal fastsettes lavere enn de 15 årene som er satt, sier de Vibe til NTB nå.

Mye tyder på at ankebehandlingen i narkotika- og korrupsjonssaken først kan finne sted i 2019.

Kan få 50 prosent avslag

Cappelen fikk seks års strafferabatt – rundt 30 prosent av normalstraffen på 21 års fengsel – da han ble dømt i den omfattende narko- og korrupsjonssaken som er blitt behandlet i Oslo tingrett. Det er ikke er god nok belønning for å ha oppklart norgeshistoriens mest omfattende narkosak, og ikke minst for å bidratt til at den tidligere politimannen Eirik Jensen kunne dømmes for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj, mener Cappelen.

Dersom tiltalte har gitt opplysninger om forhold som var ukjent for politiet, kan det gis opptil 50 prosent rabatt, ifølge Høyesteretts praksis. Øvrig rettspraksis og forarbeidene til den nye straffeloven gir anledning til å gi rabatt opptil én tredel hvis det avgis en uforbeholden tilståelse som bidrar til oppklaring av saken. Strafferabatt utover dette kan gis hvis tiltalte gir opplysninger om saker politiet ikke var kjent med, ifølge VG.

Jensen anker trolig

Også Eirik Jensen kommer til å anke, ifølge uttalelsene hans forsvarer, advokat John Christian Elden, kom med umiddelbart etter den knusende dommen på 21 års fengsel i forrige uke. Den tidligere politimannen nekter kategorisk straffskyld og hevder Cappelens historie om at Jensen i en årrekke beskyttet hasjvirksomheten hans mot politiinngripen.

Jensen vil bruke fristen på to uker før han eventuelt leverer en anke til Borgarting lagmannsrett. Når NTB spør om ankespørsmålet er avgjort, svarer Elden:

– Ankefristen er neste mandag.