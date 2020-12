Slik var de dramatiske timene: «Bare et stort hull i bakken.» «Har takplater og kabler over seg.»

Nødanropene gir et innblikk i dramaet som utspilte seg natt til onsdag.

Rundt klokken 04.00 natt til onsdag gikk det et leirskred i Gjerdrum i Viken. Konsekvensene er store. Foto: Hans O. Torgersen

Kl. 04.01:

Telefonen ringer hos politiets operasjonssentral. Anropet kommer fra Gjerdrum. En beboer forteller at det er gått et stort leirras.

Omtrent samtidig renner det inn med nye anrop. Operatørenes notater fra samtalene gir et innblikk i dramatikken:

Hele huset oppå seg, blir klemt.

Har takplater og kabler over seg.

Huset beveger seg.

Bare et stort hull i bakken.

Hele husrekka har gått.

Til slutt kommer det så mange anrop at operatørene gir opp å notere ned alt.

Kl. 4.02:

Den røde knappen er trykket på. 37 sekunder etter at den første meldingen kommer, settes den første patruljen på oppdraget, ifølge Øst politidistrikt.

I nattemørket settes en masseutrykning i gang. Nødetatene varsles. Om kort tid er helikoptre på vei. Det samme er 22 ambulanser.

De nærmeste timene handler det om å skaffe oversikt, få ut alle nødvendige ressurser og få på plass en organisering. Det er natt. Mange må ringes og vekkes.

Rett over kl. 4:

Da telefonen ringer, rykkes ordfører Anders Østensen ut av nattesøvnen. Alvoret går umiddelbart opp for ham. Østensen drar til kommunehuset og setter krisestab.

Kl. 4.31:

Oslo universitetssykehus varsles om raset. Da går de over i full beredskap. De oppretter katastrofemottak og katastrofeledelse.

I løpet av morgentimene rykket nødetatene ut med store styrker. Foto: Terje Bendiksby, NTB

Kl. 05.55:

En tekstmelding tikker inn på mobiltelefonen til statsminister Erna Solberg. Budskapet om raset kommer fra regjeringens krisesekretariat.

– Jeg tenkte at dette var forferdelig, og at jeg får mer informasjon, skal Solberg senere fortelle.

Nyheten setter en støkk i henne. Men hun skal bli overrasket over hvor stort omfanget faktisk er.

Kl. 7.00:

Ordføreren i Gjerdrum rapporterer at folk reddes av helikopter. Over 100 personer er evakuert.

– Dette er en stor og alvorlig katastrofe, sier Østensen. Kommunen får bekreftet at noen er sendt til sykehus.

Ca. kl. 8:

Mellom 150 og 200 personer er evakuert fra området. Først blir de registrert på kommunehuset. Deretter blir de sendt til Olavsgaard hotell. Situasjonen er «dramatisk og uoversiktlig», fastslår ordføreren. Også et sykehjem evakueres. Sykehjemmet er midt i et koronautbrudd.

Foto: Terje Pedersen, NTB

Ca kl. 9:

Nattenmå vike for dagslyset. Noen av rasets konsekvenser blir tydeligere. Bilder fra Redningssentralens 330-skvadron viser at det ligger ødelagte hus i det enorme krateret etter skredet som er gått gjennom et boligområde.

– Folk er redde, i sjokk, skadet og har mistet hjemmene sine, beskriver ordfører Østensen.

Politiet bruker ordet «katastrofe» for å beskrive hendelsen.

Eksperter på kvikkleire er på plass for å få oversikt over skredet.

Foto: Hovedredningssentralen

Kl. 9.41:

Politiet skriver i en pressemelding at flere er savnet etter skredet. Kort tid senere presiserer de at de ikke kan bekrefte at noen er savnet i rasområdet. De kan heller ikke utelukke det.

Én person er sendt til Ullevål sykehus med det som betegnes som alvorlige skader. Fire er sendt til Ahus med moderate skader, mens fem er sendt til legevakt med lettere skader.

Kl. 11.30:

Det er for farlig for politiet å ta seg inn i selve rasområdet, det de nå kaller «rød sone».

– I området kan vi kun få mannskaper inn via helikopter. Det er stor fare inne i raset. Det består av kvikkleire, sier innsatsleder Roger Pettersen.

Politiet har foreløpig oversikt over at 14 adresser er berørt. På flere av adressene er det flere boenheter.

Evakueringsområdet utvides for sikkerhets skyld. Snart er over 500 personer evakuert til sammen.

Redningsmannskapene kom kun til rasstedet med helikopter. Foto: Hans O. Torgersen

Kl. 12.30:

26 personer er ikke gjort rede for.

Skredet pågår fortsatt. Det er ikke under kontroll.

Personen som først ble sendt til Ullevål, hadde pusteproblemer. Nå beskrives ikke vedkommendes tilstand lenger som alvorlig.

Kl. 13.30:

Antallet som ikke er gjort rede for, er justert ned til 21.

Ca kl. 14:

Redningsmannskapene kommer ikke til selve rasområdet. De begrenses til å lete etter liv fra luften. Politiet har for kort tid siden varslet at de står overfor vanskelige beslutninger.

Nå er statsminister Solberg og justisminister Monica Mæland ankommet. De går forbi pressekorpset og inn en dør. Der avholdes et krisemøte.

Kl. 14.30:

Solberg står foran kameraene. Hun er tydelig preget.

– Det som gjør inntrykk, er jo å vite at det sannsynligvis er personer i dette som man ikke kan gå inn og redde på vanlig måte. Jeg er enig med politiet i at dette er en katastrofe. Sannsynligvis er det et av de største skredene vi har hatt, og med de største konsekvensene, sier Solberg.

Erna Solberg og Monica Mæland. Foto: Signe Dons

Kl. 16.25:

Det er nå 15 personer som ikke er gjort rede for etter skredet i Gjerdrum. Barn er blant dem. Tre nye hus har rast ut.

– Vi kan ikke se bort fra at flere hus kan lide samme skjebne. Disse bygningene ligger på skredkanten, sier innsatsleder Pettersen.

Innsatsleder Roger Pettersen. Foto: Terje Pedersen, NTB

Politiet jobber videre i mørket. Det gir dem utfordringer.

Politiet understreker at de søker etter overlevende, ikke omkomne. Ingen er bekreftet omkommet.

– Vi holder fortsatt muligheten åpen for at dette er personer som har evakuert seg selv eller ikke meldt seg til politiet, men de kan også være nede i skredområdet, sier Pettersen. Letingen vil fortsette gjennom natten.

Ordføreren opplyser at 1500 personer kan bli evakuert.

Kl. 20.00

Tallet på savnede er redusert til 11. Mer enn 900 mennesker er evakuert.

Politiets innsatsleder sier at de fortsatt leter etter overlevende. I etterfrskningen bruker de også elektroniske spor. Ikke minst analyserer de data fra mobiltelefoner.

Innsatslederen sier at det med «ganske stor grad av sikkerhet» befinner seg mennesker inne i rasområdet.

En familie evakueres onsdag kveld. Foto: Jan Tomas Espedal

