Enighet i lønnsoppgjøret for sykepleierne – streik avverget

Norsk Sykepleierforbund (NSF) og KS ble natt til torsdag enige om lønnsoppgjøret for sykepleiere i kommunal sektor.

NTB

Partene fortsatte meklingen etter at fristen løp ut ved til midnatt natt til torsdag. Like etter klokken 5 torsdag morgen melder Riksmekleren at det NSF og KS har kommet fram til en akseptert løsning.

Dermed er en sykepleierstreik avverget. Sykepleierforbundet varslet på forhånd plassfratredelse for i alt 105 arbeidstakere i fem kommuner.