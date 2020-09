Kraftig kritikk mot sykehuset i Flekkefjord i ny rapport

Sørlandet sykehus får sterk kritikk i en fersk granskingsrapport fra Helse sør-øst. Blant annet våget ikke ansatte ved sykehuset å varsle om uønskede hendelser.

Sørlandet sykehuset, Flekkefjord. Foto: Hans E. H. Jacobsen

NTB

Rapporten slår blant annet fast at en omstridt lege som har feiloperert flere pasienter både i Flekkefjord og Kristiansand, ikke ble fulgt godt nok opp, melder NRK.

Rapporten slår fast at legen i praksis har fått en mer selvstendig rolle enn opprinnelig tiltenkt, at enkelte av de pasientrelaterte hendelsene burde blitt meldt som interne avvik tidligere og at ansatte har vegret seg for å varsle. De har ikke ønsket å framstå med navn i avvikssystemet i frykt for represalier.

– Nå skal vi lese rapporten grundig sammen med ledere og medarbeidere som har jobbet sammen med legen. Vi skal bruke informasjonen som står i den til arbeid med pasientsikkerhet og kvalitet, sier sykehusdirektør Nina Mevold.