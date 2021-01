Kong Harald skal opereres i beinet

Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet hvor han skal opereres for en skadd sene over høyre kne lørdag morgen.

Kong Harald opereres lørdag morgen. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Kongen er sykmeldt til og med 14. februar. Kronprins Haakon gjennomfører kongens oppgaver i perioden.

Sykmeldingen er en av flere kongen har hatt det siste halvannet året. I september i fjor var han sykmeldt i en periode i forbindelse med en hjerteoperasjon, og i januar i fjor ble han sykmeldt som følge av svimmelhet. Høsten i forveien førte en virusinfeksjon til sykmelding.

Kongen har imidlertid vært tydelig på at tronen er i gode hender når kronprinsen stepper inn.

– Både kong Haakon og Olav var konger som gjorde ting alene. Min far slapp meg ikke til i det hele tatt. Vi driver mer ut fra samarbeidstanken. Det er andre tider. Jeg kaller oss et team, med hoffet, kronprinsparet og oss. Det er en styrke, sier kong Harald i den nylig utgitte boken «Kongen forteller» av Harald Stanghelle.

For drøye to uker siden ble det kjent at kongeparet har fått sin første dose koronavaksine. Det betyr at de etter planen snart skal ha en ny dose, siden de to vaksinedosene settes med tre ukers mellomrom.

17. januar i år var det for øvrig 30 år siden kong Harald og dronning Sonja ble Norges kongepar. De benyttet anledningen til å takke befolkningen for både gode, morsomme og triste opplevelser.

– Vi er dypt takknemlige for at vi bestandig blir tatt så varmt og gjestfritt imot når vi kommer på besøk – uansett hvilken anledning, sa kongeparet i en hilsen til det norske folk.