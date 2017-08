Ap nede i 27 prosent på ny måling

Ap faller 3,3 prosentpoeng på målingen, og vil med et så svakt resultat i stortingsvalget 11. september gjøre seg helt avhengig av Miljøpartiet De Grønne. MDG går fram 2,2 prosentpoeng til 6,1 prosent og ville dermed fått elleve stortingsmandater dersom målingen var valgresultatet.

– Det er ikke bra nok. Det er bare et stort Ap som er garantisten for at vi får et skifte fra Høyre/Frp, til en regjering med ny sysselsettingspolitikk og ny fordelingspolitikk, sier Ap-nestleder Trond Giske til avisen.

Mens Høyre går fram marginale 0,1 prosentpoeng til 24,2 prosent, styrker regjeringskollega Frp seg med 1,5 prosentpoeng og får en oppslutning på 13,1 prosent på målingen. Både Venstre og KrF går fram 0,5 prosentpoeng, til henholdsvis 5,3 og 4,1 prosent.

Ser man på mandatfordelingen, viser målingen at ingen av de to blokkene ligger an til flertall. Høyre (42), Frp (23), KrF (9) og Venstre (7) får 81 mandater, mens Ap (48), Sp (19) og SV (9) ender opp med 76 og er altså avhengig av MDGs 11.

Målingen er utført av Sentio Research Norge i perioden 15.–20. august. For de øvrige partiene er resultatet dette: Sp 11,1 (-0,1), SV 5,1 (+0,7), Rødt 2,5 (-0,8), andre 1,6 (-1,2). Feilmarginen er ikke oppgitt.