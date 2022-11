Ny kontakt i barnehagestreiken – PBL håper på nye forhandlinger

Forhandlingsledelsen i PBL har torsdag hatt samtaler med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. PBL håper kontakten kan legge til rette for forhandlinger.

Torsdag har det vært kontakt mellom partene i barnehagestreiken, men det har ikke vært forhandlinger ennå.

NTB

Streiken er godt inne i sin tredje uke. Over 2.400 ansatte i private barnehager er i streik.

Det har ikke vært reelle forhandlinger torsdag, men PBL anser kontakten som et steg i riktig retning.

– Vi håper denne kontakten kan bidra til at vi raskt kan gjenoppta dialogen og komme tilbake til forhandlingsbordet. Det er i alle fall vårt mål, sier forhandlingsleder Espen Rokkan i PBL.

Streiken blir trappet opp fra neste onsdag med nær 300 ansatte.

Streiken har vart siden 17. oktober. Rundt 1.750 PBL-barnehager med 30.000 ansatte er omfattet av konflikten.

Striden står først og fremst om pensjon. De barnehageansatte krever at alle som er født etter 1968, skal meldes inn i den såkalte Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AF) til LO/NHO, som erstatter den gamle AFP-ordningen fra neste år. Ordningen sikrer et varig pensjonspåslag livet ut.

Ifølge PBL tar ikke Utdanningsforbundet med PBLs tjenestepensjon i regnestykket, som de mener er betydelig bedre enn tjenestepensjonen for offentlig ansatte.