Kongeparet møter pressen

Tirsdag ble det klart at prinsesse Märtha Louise avslutter sine offisielle oppgaver for kongehuset.

– Etter en periode med mange spørsmål knyttet til meg og min forlovedes rolle, har jeg bestemt meg for at jeg på det nåværende tidspunkt ikke lenger vil utføre offisielle oppgaver for Kongehuset. Denne avgjørelsen tar jeg i samråd med foreldrene mine Kongen og Dronningen, for å skape ro rundt Kongehuset, skriver Märtha Louise i en pressemelding.

I juni i år forlovet Märtha seg med amerikanske Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek. Det har til tider stormet rundt forholdet, og Märtha fikk blant annet kritikk for å blande sammen kommersielle interesser og prinsessetittelen i forbindelse med deres felles foredragsturné «The Princess and the Shaman».

Bråket rundt forlovelsen fikk flere organisasjoner til å avslutte samarbeidet med Märtha Louise som deres høye beskytter.

Nå avslutter Märtha altså alle slike oppdrag.