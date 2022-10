Sjødin: Ligger an til rask av­klaring i retten for Viggo Kris­tiansen

Det første planleggingsmøte mellom Viggo Kristiansens forsvarer, påtalemyndigheten og Borgarting lagmannsrett ble holdt allerede mandag.

Advokat Arvid Sjødin da han fredag fulgte pressekonferansen hvor Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud la fram påtalemyndighetens innstilling i saken mot Baneheia-dømte Viggo Kristiansen.

NTB

Advokat Arvid Sjødin sier til NTB at det ikke ble avklart når det formelle rettsmøtet der påtalemyndigheten vil legge ned påstand om frifinnelse for Viggo Kristiansen, men legger til at det ikke vil ta lang tid.

– Vi har hatt et møte mellom statsadvokaten, dommer Tonje Vang og meg selv. Vi har gått gjennom hvordan den videre prosessen skal gå. Det ble ikke fastsatt noen konkret dato for når selve rettsmøtet skal holdes, sier Sjødin til NTB.

Han sier partene vil ha en nytt møte, trolig allerede denne uken, og legger til at det ikke vil ta lang tid før et rettsmøte der påtalemyndighetens varslede påstand om frifinnelse kan bli lagt ned.