Politiet ber folk om ikke å spre video av vold mot 82-åring

Innlandet politidistrikt ble varslet om saken rundt klokka 22.30 mandag kveld. Det dreide seg om uro og ordensforstyrrelser som gjaldt fire ungdommer, både gutter og jenter, som alle tilhører en ungdomsinstitusjon på Rena i Hedmark.

– Vi vet at slike hendelser kan skape uro og utrygghet i et lokalsamfunn, og vi er derfor i gang med etterforskning av saken og oppfølging av ungdommene, sier politioverbetjent Roger Næss.

På sosiale medier

På sosiale medier finnes en video av en av hendelsene, ifølge politiet, og dette dreier seg om vold mot 82-årige Norunn Lemberget, skriver Østlendingen.

– Jeg hørte lyder fra ungdommer utenfor. Gjennom vinduet så jeg at ungdommer laget bulk i postkassene våre. Jeg fryktet også at de skulle gå løs på bilen min og naboens. Derfor gikk jeg ned på bakkeplan for å få ungdommene vekk, sier hun til avisa.

Hun åpnet døra og ba ungdommene gå, noe som etter hvert førte til at hun ble slått av en av dem. Kvinnen blødde og fikk en hoven leppe og et ømt kinn, skriver avisa.

Tar avstand fra lynsjestemning

Politiet oppfordrer folk til ikke å dele videoen. Samtidig opplyser de at flere personer har ytret ønske om å oppsøke de antatte gjerningspersonene. Ifølge Dagbladet er tenåringene flyttet til hemmelig adresse.

– Gutten som slo og ungdommene som var med på hendelsen, må få sin straff. Men jeg tar sterkt avstand fra hets, drapstrusler og lynsjestemning, sier Norunn Lemberget til Østlendingen.

Utover voldshendelsen mot kvinnen er politiet foreløpig kjent med følgende saker i tilknytning til ungdommene: Ran av en yngre gutt, trusler med kniv, flere tilfeller av skadeverk ved at dekk på biler er skåret opp, ruter på biler er knust, et vindu på en av stedets puber er knust, bæring av kniv på offentlig sted, forsøk på ildspåsettelse og andre ordensforstyrrelser.

Politiet gjorde tirsdag avhør av tre av de mistenkte.