Politiet på Flesland bevæpnes – Sola avventer

Justisdepartementet har gitt tillatelse til at politiet ved Flesland lufthavn i Bergen kan bære våpen.

Stavanger lufthavn Sola blir foreløpig ikke bemannet med væpnet politi. Foto: Jon Ingemundsen

Elisabeth Bie Journalist

NTB

Det skjedde etter en anmodning fra Vest politidistrikt. Årsaken er at politiet mener bevæpning er nødvendig for å sikre flyplassen ved et eventuelt terrorangrep.

– Politidirektoratet har vurdert anmodningen, og etter grundig overveielse støtter vi Vest politidistrikt i at bevæpning ved Flesland er et nødvendig tiltak, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.

Etter utbyggingen av Flesland ble det uforholdsmessig lang avstand til innlåste våpen, og politiet vil nå spare flere minutter ved en eventuell hendelse, ifølge politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt.

Sør-Vest politidistrikt avventer foreløpig med å innføre permanent bevæpning på Stavanger lufthavn Sola.

– Per nå har vi fremskutt lagring, og ikke permanent bevæpning. Men vi registrerer at Vest har fått godkjenning, og tar med oss dette når vi skal vurdere dette videre, sier driftsenhetsleder Steffen Thesen for felles operativ tjeneste i Sør-Vest politidistrikt.

Vest politidistrikt understreker at Flesland ikke peker seg ut som et sannsynlig terrormål, men sier skadepotensialet ved et angrep der kan være stort.

– Bevæpning er derfor nødvendig for å ivareta politiets innsatsevne og sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse eventuelle angrep og begrense skadeomfanget av et pågående angrep, sier Vangen.

