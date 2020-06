Stortinget styrker helsetjenesten for kvinner som tar abort

Det er store regionale forskjeller i helsetilbudet for kvinner som tar abort, enten hjemme eller på sykehus. Nå skal støtteapparatet bedres.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kvinnen skal stå fritt til å velge mellom kirurgisk eller medisinsk abort så lenge det vurderes som medisinsk forsvarlig. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB-Helle Høiness

En kvinne som vil ta abort, skal få gjennomføre dette på sykehuset, hvis hun ønsker dette selv. I tillegg skal også helsetjenesten styrkes for den som opplever en spontanabort, ved å sikre et eget tilbud om oppfølging fra helsepersonell.

Alle partiene i helsekomiteen støtter innstillingen i forslaget fra SVs Kari Elisabeth Kaski og Nicholas Wilkinson.

– Endelig, det er på høy tid at kvinner får mer hjelp etter planlagt abort eller spontanabort, sier Wilkinson som er SVs helsepolitiske talsperson.

Regionale forskjeller

Det har vist seg at det er store regionale forskjeller i opplegget for kvinner som tar abort.

Medikamentell behandling, en pille, er den foretrukne metoden og vanligst i dag.

I 2017 ble det utført abort på sykehus for 31 prosent av pasientene i Østfold, mens kun 1,9 prosent av kvinnene som tok abort i Stavanger, gjorde dette på sykehuset, viser tallene fra Helseatlas.

Kvinnen skal stå fritt til å velge mellom kirurgisk eller medisinsk abort så lenge det vurderes som medisinsk forsvarlig. Kvinnen skal også få muligheten til å gjennomføre en medisinsk abort på et sykehus, hvis hun ønske det.

Spontanabort

I dag er det heller ikke noe system for at man får en oppfølging med samtale etter en spontanabort, dersom kvinnen skulle føle behov for det, ifølge Norsk Sykepleierforbundet og Jordmorforbundet NSF.

De viser til at mange kvinner ønsker mer oppfølging enn de får.

I Sverige i dag tilbys alle kvinner støttesamtale med jordmor eller psykolog etter en spontanabort.

– Spontanaborter kan være svært smertefulle fysisk og psykisk. Ingen bør føle seg alene når de trenger hjelp. Forslaget vårt vil hjelpe de som trenger det mest, sier Wilkinson.