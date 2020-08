Minst ti koronasmittet etter utbrudd på treningssenter i Oslo

Ti personer har fått påvist koronasmitte etter et smitteutbrudd på et treningssenter i Oslo. Over 300 personer er satt i karantene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Seks smittede har trent hos Crossfit Gamlebyen i Oslo, mens fire andre er smittet av disse seks. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Det er så langt ti smittede knyttet til dette utbruddet. Seks smittede har vært på treningssenteret, fire andre er smittet av disse seks, opplyser Oslo kommune i en pressemelding.

Kommunen har, i samråd med Folkehelseinstituttet, besluttet at alle som har trent på Crossfit Gamlebyen i perioden søndag 9. august til og med onsdag 12. august, må i ti dagers karantene fra siste trening for å unngå smittespredning. Det gjelder i overkant av 300 personer.

Kommunen jobber med å ringe alle for å tilby koronatesting.

– Vi jobber nå med å få oversikt over hvor mange dette gjelder, sier smittevernoverlege i Oslo kommune, Frode Hagen, til VG.

Glenn Rune Olsen, daglig leder og eier av treningssenteret, håper at det ikke blir påvist mer smitte.

– Vi krysser fingrene for at det går bra og tar vårt samfunnsansvar. Vi reagerte tidlig og stengte senteret, sier han.