Ropstad varsler et tydeligere KrF

– Vi har en stor fordel ved at vi har gjort et retningsvalg, som gjør at partiet blir tydeligere framover. Jeg tror at når vi nærmer oss stortingsvalget i 2021, så vil vi se klarere alternativer. Da må vi vise de politiske sakene, som familiepolitikk, hvor det er en veldig tydelig konfliktlinje mot venstresiden. Vi ønsker valgfrihet, fleksibilitet og vil styrke familiene. De vil styre dem. De vil fjerne kontantstøtten og noen snakker om todeling av foreldrepermisjonen, sier Ropstad til NTB.

Han peker også ut verdiskapning, og å legge til rette for familiebedrifter og andre små- og mellomstore bedrifter, som områder hvor KrF kan markere seg i tiden framover.

– Vil ta tid å lege sårene

Når KrF møtes til landsmøte i Stavanger til helgen, er Ropstads tid som partiets kronprins over, og han krones til leder. Den posisjonen havnet han i etter å ha gått seirende ut av striden om hvorvidt partiet skulle inn i regjeringen eller ikke. Men det har også kostet partiet mye.

– Det vil ta tid å lege sår. Det er folk som har forlatt partiet, eller setter det på pause, fordi de ønsket en annen retning. Men min klare opplevelse er at de alle fleste sier at «Ok, jeg ønsket noe annet. Men politikken er viktig, og jeg tror på KrF sin politikk og derfor engasjerer jeg meg videre, sier Ropstad.

– Hvordan skal du klare å engasjere venstresiden i partiet?

– Det der «høyreside», «venstreside» er litt sånn: Ja, det var litt uenighet om det. Men det er KrFs politikk som er avgjørende for at folk er med videre. Jeg tror kanskje det viktigste er å vise at KrFs politikk er den samme og at vi kjemper for politiske prosjekter som vi i fellesskap må lande.

Debatt om permisjon

I forkant av landsmøtet er det kommet inn om lag 50 resolusjonsforslag som må «landes». Ropstad tror resolusjonene om klima og foreldrepermisjon vil skape mest turbulens på flyplasshotellet på Sola, hvor partiet møtes.

– Jeg tror det blir mye debatt om foreldrepermisjon. Det er helt åpent, men veldig viktig hva vi lander på. Frontene står vel mellom å fjerne pappakvoten helt. Eller å fortsette med å utvide totaldelen, men gi 14 uker permisjon til pappa, som er dagens program, sier Ropstad.

Han tror også det kan bli frisk debatt om oljepolitikken, men vil ikke gå inn i detalj på forslagene som har kommet inn. De er ennå ikke blitt gjort kjent for pressen.

Viser til Notre-Dame-brannen

Men det er ikke bare de forskjellige fløyene i partiet Ropstad må fenge. Han tar over ledelsen i et parti som sliter med dårlige meningsmålinger og må gjøre en innsats for å engasjere velgerne.

– Det blir viktig å løfte de kristne verdiene. Vi har en stolt tradisjon og en viktig kristen kulturarv i dette landet. Da Notre-Dame brant, skapte det et enormt engasjement, ikke bare hos franskmenn, men også blant nordmenn. I et mer mangfoldig samfunn, tror jeg det blir viktig å løfte fram og gi kjennskap til røttene og identiteten. Samtidig som vi løfter trossamfunnenes naturlige plass i samfunnet, sier Ropstad.

Etter Notre-Dame-brannen, var det steinkonstruksjonene som sto igjen.

– Nå starter den krevende jobben med å bygge stein for stein i partiet. Det er hardt arbeid. Det er lagarbeid. Jeg tror noe av det viktigste er at ledelsen og resten av partiet jobber sammen. Vi kommer til å bruke mye tid på reiser, og hele tiden få innspill fra de lokale og bygge organisasjonen.