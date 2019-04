Statsråder klare for «klimatoppmøte» med ungdom

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) engasjerer seg nå i ungdommens klimadialog, og møtet finner sted på Elvebakken videregående skole i Oslo tirsdag ettermiddag. Også Frps stortingspolitiker Terje Halleland deltar.

Det blir arrangert lignende møter i Tromsø, Trondheim og Kristiansand.

Hensikten fra regjeringens side er å få unges innspill til nye løsninger og ideer til klimapolitikk fra klimabevisst ungdom. Toppolitikerne skal diskutere lavutslippssamfunnet, grønn omstilling, fremtidens yrkesliv, klimakutt i nærmiljøet, demokrati og medvirkning og kunnskap og utdanning med ungdommene.

– Elevene har helt rett i at det er en veldig alvorlig situasjon. Vi må kutte klimagassutslippene med 40-50 prosent globalt i løpet av de neste 10–15 årene, sa Elvestuen da møteplanene ble lansert i mars.

Det skjedde før 40.000 norske skoleelever samlet seg til klimastreik i hovedstaden 22. mars.

– Når vi ser dette engasjementet fra unge, ønsker vi å møte dem ved å invitere til et eget klimatoppmøte. Det er ingen tvil om at hovedansvaret er vårt, og vi vil lytte til dem for å høre på innspillene deres om hva vi bør gjøre, sa Elvestuen.

Klimaopprøret er inspirert av den svenske aktivisten og skoleeleven Greta Thunberg. 24. mai er det varslet en ny klimastreik, både i Oslo og globalt. Thunberg og Natur og Ungdom ble nylig hedret med Fritt Ords Pris for 2019.

Blant kravene til ungdommene er minst 53 prosent innenlands utslippskutt innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå, minst 65 milliarder kroner til klimafinansiering i året og ingen flere letelisenser for oljevirksomhet.