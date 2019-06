Mer enn 15.000 har signert kampanje for overvåking av grisefjøs og slakterier

Kampanjen til Noah , først omtalt krever obligatorisk kameraovervåking i slakterier og slaktebiler i Norge – og at opptakene blir offentlig tilgjengelige. Ifølge Nationen fikk aksjonen 7.000 underskrifter på under ett døgn da den først ble lansert i kjølvannet av NRK Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter», som viser omfattende lov- og regelbrudd i grisefjøs og -slakterier. Natt til tirsdag var antallet økt til rundt 15.200.

– Kameraovervåking i slakterier, som er offentlig tilgjengelige, vil bidra til at folk ser hva som gjøres for at dyr skal bli til kjøtt – og dermed har mer grunnlag for å ta valget om de vil fortsette å bidra til dyrenes lidelser, sier leder Siri Martinsen i Noah om bakgrunnen for kampanjen.

Best å droppe

Martinsen mener likevel det er best om folk bare dropper kjøttet.

– Samtidig er det uhørt at folk flest aldri ser hvordan dyrene behandles i industrien, men kun fôres med manipulerende reklame, sier hun.

Kameraovervåking i slakterier har blitt innført i flere land de seneste årene, blant annet i Israel, Frankrike og England.

Brukes allerede

Administrerende direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) presiserer i en SMS at kameraovervåking gjort obligatorisk, for eksempel i England, ikke generelt gjøres «offentlig tilgjengelige».

– Overvåkingsbildene er primært tilgjengelig for slakteriet selv, og for tilsynet ved behov, skriver Juul-Hansen.

Ifølge KLF har flere private slakterier i Norge testet ut overvåkingskamera på slaktefjøset og vil bruke det i stadig større grad for å sikre at dyrevelferdsregelverket følges, som en sikkerhet både for dyr og ansatte.