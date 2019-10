Aktor ba om 22 måneders fengsel for «Jannik» i Røkke-saken

Aktor, politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen, sa at han mener utgangspunktet for straffutmålingen bør være to år, men at hans påstand er lavere på grunn av saksbehandlingstiden, melder VG.

At det har tatt tid å få saken opp for domstolen, skyldes at den er blitt utsatt to ganger. Først fordi tiltalte ble syk, så fordi hans forsvarer ble syk.

62-åringen er tiltalt for å ha forsøkt å presse den 60 år gamle milliardæren for et beløp på mellom 6 og 20 millioner kroner i perioden november 2017 til januar 2018, og for brudd på våpenloven.

Aktor nedjusterte beløpet fredag. Iversen var opprinnelig tiltalt for å ha forsøkt å presse Røkke for et tosifret millionbeløp, men kom selv med opplysninger i sin forklaring tirsdag som aktor la til grunn for nedjusteringen.

Iversen har nektet straffskyld etter tiltalen. Saken har gått i Oslo tingrett fra tirsdag til fredag denne uka. Dommen blir forkynt for Iversen i Oslo tingrett fredag 25. oktober.

– Kampen er ikke over

Tiltaltes forsvarer, advokat Benedict de Vibe, la ned påstand om frifinnelse for hovedpunktet i tiltalen – forsøk på grov utpressing. Iversen har erkjent oppbevaring av et elektrosjokkvåpen og en springkniv.

– Dersom han blir dømt, mener jeg seks måneders fengsel er passende straff, sa de Vibe.

Ifølge VG sa han blant annet at Iversen ikke kommer til å gi seg før han har fått bevist at det var Røkke som var hans oppdragsgiver.

– Kampen er ikke over, selv om han nå har kommet til første endestasjon, sa forsvareren.

– Tilstrekkelig opplyst

Aktor sier til NTB fredag ettermiddag at han synes saken er blitt tilstrekkelig opplyst når det gjelder de spørsmålene han mener er relevante for retten, at tiltalte begikk straffbar utpressing av Røkke høsten 2017 og i januar 2018.

– I retten har jeg gitt uttrykk for at jeg synes mye av bevisførselen for tiltalte ikke er relevant for det saken egentlig gjelder, sier Michelsen, som beskriver det som en lang uke med bred bevisførsel fra begge sider.

De Vibe har trukket fram forhold nesten 20 år tilbake i tid i sitt forsvar av tiltalte.

På rettssakens første dag sa Iversen at han fikk kontakt med Røkke i 2000. Milliardæren skal ifølge Iversen ha tilbudt ham 100 millioner kroner for å «fjerne» den bedrageridømte finansmannen Christer Tromsdal. Selv kalte Tromsdal dette galskap og vås da han vitnet i retten onsdag.