Søket etter savnet fisker (55) i Divielva avsluttet

Søket etter mannen som torsdag ble meldt savnet etter en fisketur i Divielva i Troms, ble natt til fredag avsluttet uten resultat.

Mannen ble meldt savnet etter en fisketur i Divielva i Indre Troms. Foto: Bildegrab fra google maps

Julie Byberg Bø Journalist

Fiskeren fra Rogaland ble meldt savnet klokken 13.40 torsdag.

Etter over 12 timers søk ble saken avsluttet som følge av mangel på resultat. Utover formiddagen fredag, skal det bli vurdert om søket skal fortsette søk etter mulig omkommet person.

– Muligheten er stor for at mannen falt i elva. Etter et såpass langt søk uten resultat er muligheten sannsynlig at mannen er omkommet. De pårørende er informert, sier Rune Nilsen, operasjonsleder i Troms Politidistrikt til Aftenbladet fredag morgen.

Den 55 år gamle mannen dro på fiske i Divielva klokken 6 torsdag morgen, og mannen ble meldt savnet da familien hans fant sekken hans i området. Også fiskestangen mannen brukte, er funnet.

– Det er gjennomført søk ved hjelp av fly, helikopter, droner, båter, dykkere, hunder fra Norske Redningshunder og frivillige mannskaper fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Søket ble avsluttet like før klokken to i natt, altså etter tolv timer, forteller operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt til NTB natt til fredag.

Divielva ligger i Målselv kommune i Indre Troms, er om lag 55 kilometer lang og kommer fra flere vann i grensetraktene mellom Norge og Sverige.

Politiets innsatsleder på stedet sa tidligere torsdag til NRK Troms at søket er svært krevende på grunn av mye skog og kratt. Det skal også være mye vann i elven på grunn av snøsmelting og mye nedbør i området.

– Neste fase vil bli å iverksette søk etter en antatt omkommet, med tanke på at det har gått så lang tid siden han ble meldt savnet, sier operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt til NRK.