Derfor forlenger regjeringen strengt koronaregime

Regjeringen viderefører et historisk strengt smittevernregime for å kunne slå ned koronaepidemien i Norge. Skoler og barnehager er stengt til over påske, mens blant annet hytteforbudet videreføres.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Geir Søndeland Journalist

Erna Solberg bekrefter tirsdag at norske skoler og barnehager forblir stengt til over påske, og at andre tiltak også videreføres.

Dette er i tråd med den klare anbefalingen fra direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet. Dette baserer seg blant annet på splitter nye analyser fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Tiltakene må videreføres til over påske, til og med 13. april, sier Solberg.

Oppmykning vil ikke skje før regjeringen har et bedre grunnlag av hvor effektfulle tiltakene er.

– Dessverre betyr regjeringens vedtak i dag nye uker med sterke begrensninger på livene våre. Men vi gjør altså dette for alle de vi er glad i, for at de skal kunne beholde livene sine, sier statsministeren.

– Vårt mål er at hver koronasmittet smitter maksimalt en annen person. Lykkes vi med dette, vil vi finne tid. Da vil vi vinne tid til å forbedre behandlingen og sørge for bedre plass, utvikle bedre tester og høste erfaringer fra andre land, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Vi opprettholder tiltakene fordi vi tror det vil hjelpe oss i å slå ned viruset. På samme tid forbereder vi oss på at vi ikke lykkes hundre prosent. Derfor jobber vi hardt med å ruste opp helsetjenesten.

Erna Solberg og Bent Høie på tirsdagens pressekonferanse. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Koronaregimet

Her er noen av de viktigste tiltakene som videreføres til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget:

De strenge hygienetiltakene fortsetter. Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.

Ute i det offentlige rom bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av dem som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.

Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner holder stengt.

Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole.

Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede (smittekarantene) videreføres. Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.

Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet (reisekarantene) videreføres med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.

Reglene om bortvisning av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge ved grensen videreføres, med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.

Grensekontrollen på indre Schengen-grenser forlenges.

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.

Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand, holdes stengt.

Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

Treningssentre, svømmehaller, badeland og liknende holder stengt.

Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og liknende holder stengt.

Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes.

Alle landets trafikkstasjoner holder stengt.

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes.

Nye smittetall

For første gang er ferske tall fra sykehusinnleggelser i Norge brukt på å beregne scenarioer for utviklingen av pandemien i Norge.

Ingen vet hvor hurtig smitten sprer seg i befolkningen, men i ett av anslagene er det beregnet at det per nå er 13.100 smittede i Norge per mandag. Det er langt høyere enn det registrerte tallet på 2566 bekreftede smittetilfeller. Men her er det lagt til grunn at hver smittede person igjen smitter 2,4 andre. Målet nå er at hver smittede person skal smitte maksimalt en person og helst mindre.

Klarer man å holde «reproduksjonen» av smitten nede på 0,9 i snitt, kan epidemien slås ned og holdes nede inntil en vaksine er utviklet.

– Målet vårt er å slå ned koronaepidemien så langt vi kan. Målet er at hver person smitter mindre enn én ny person i gjennomsnitt. Da vil virussmitten over tid gå tilbake. Dette er et krevende mål å oppnå, men vi kan ikke gi det opp i dag, sier Guldvog.

Hvis denne strategien lykkes – altså med effektive tiltak mot smittespredning – håper FHI at det vil være mellom 200 og 220 innlagte på sykehus på ethvert gitt tidspunkt de neste tre ukene, og mellom 50 og 60 på intensivbehandling på et gitt tidspunkt i samme periode.

Derfor ble det klare rådet til regjeringen at innførte tiltak må opprettholdes både for:

å kunne lykkes med å slå ned utbruddet

kunne vurdere effekten av innførte tiltak

la så mye som mulig av virussmitten dø ut

Statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) orienterer om nye tiltak for å bekjempe koronaviruset. Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg er også til stede. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

Advarer mot unntak

– Vi kan ikke risikere å miste effekten av tiltakene. Derfor må det ikke gjøres for mange unntak eller reverseres for mange smittetiltak for raskt, sier Guldvog.

De nye anbefalingene fra Helsedirektoratet har ingen konkret datostempling.

– Vi vil gradvis kunne slippe opp på tiltak med liten effekt, og kanskje skjerpe tiltak i områder med mye smitte. Dersom tiltak slippes opp etter hvert, er det avgjørende med opprettholdelse og eventuell utvidelse av testaktivitet, sier helsedirektøren.

Regjeringen bestemmer

Fram til nå har helsemyndighetene hatt fullmakter til å bestemme smittevernregimet. Til Aftenbladet bekrefter Guldvog at det nå er regjeringen som selv ønsker å fatte vedtakene.

– Det mener vi er klokt. Situasjonen har blitt så komplisert og omfatter så mange samfunnsarenaer at det er unaturlig at vedtakene treffes av helsemyndighetene alene, sier han.

Hytteforbudet er truffet politisk, men støttes av Helsedirektoratet, dels som et smitteargument, men også av hensyn til kapasiteten i hyttekommunene til å håndtere smittede og andre sykdommer og skader.

– Jeg ser ikke bort fra at det er mulig å lage enkelte unntak for enkelte kommuner, men dette vil bli omtalt senere, varsler helsedirektøren.

– Hytteforbudet har aldri vært begrunnet i smittespredning, men hyttekommunenes kapasitet til å håndtere sykdom i situasjonen vi er i nå. Vi trenger ikke at hjelpekorps må håndtere beinbrudd i alpinbakker eller hjertesvikt i hytter eller smittespredning i kommuner som gjerne bare har to leger, forklarer statsminister Solberg.

– De neste ukene blir utfordrende for alle, men hvis vi lykkes, vil vi kunne lette på tiltakene om noen uker og sakte, men sikkert kunne vende tilbake til en normal, sier Guldvog.

– De neste dagene vil avgjøre om vi må skjerpe tiltak og gå fra situasjonen vi nå er i til i framtiden, forhåpentligvis om noen uker, kan være mer normalt for oss, sier helsedirektøren.

Brems og stopp

Brems-og-stopp-strategiene vil vinne tid til å:

Forberede behandlingen og øke kapasiteten i helsetjenesten.

Øke testkapasiteten og gi bedre sporingssystemer

Innhente kunnskap og erfaringer fra andre land

Utvikle vaksiner og ny behandling

Bruke tid på pasienter med andre sykdommer

FHI-direktør Camilla Stoltenberg slutter seg til behovet for stengte skoler og barnehager, men sier at det hele tiden har vært unntak fra dette, og at det løpende vil bli gjort vurderinger av disse tiltakene.

Anbefalingen til regjeringen var denne:

Barnehager og skoler holdes stengt, men justeringer kan vurderes.

Fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer, virksomheter som utfører alternativ medisin/behandling, med flere, må fortsatt holde stengt, men det kan legges til rette for drift ved nærmere bestemte unntak via digital kommunikasjon der det er mulig.

Arrangementer, treningssentre, svømmehaller, frisører, hudpleie og lignende skal fortsatt holdes stengt.

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys fortsatt å reise til utlandet.

Personer som ankommer Norge, skal fortsatt oppholde seg i karantene i 14 dager.

Personer som har hatt nærkontakt med smittede, skal være i karantene i 14 dager etter kontakten.

Personer som er mistenkt smittet eller bekreftet smittet, skal oppholde seg i isolering

Alle helseinstitusjoner skal fortsatt innføre og ha adgangskontroll og alminnelig besøksstans.

Fakta Smittestatus Smittestatus fra Folkehelseinstituttet (FHI): Antall smittede: 2566, hvorav 597 lokalt. 196 nye tilfeller siste døgn. Testet: 61.380. Innlagt: 193. Innlagt på intensiv: 51. Dødsfall: 12 Les mer