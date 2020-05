Tonning Riise stemmer mot regjeringen om bioteknologi

Kristian Tonning Riise (H) bekrefter at han stemmer mot regjeringen i bioteknologisaken.

Kristian Tonning Riise (H). Foto: NTB scanpix

NTB

– Jeg har tenkt mye på dette, og kommet fram til at jeg kommer til å stemme i tråd med egen samvittighet, sier Riise.

Han mener KrF har gjort saken til et spørsmål om den enkelte representants samvittighet.

– Da klarer jeg ikke å sitte og se på at det er utbrytere fra andre partier som vipper flertallet, mens alle i regjeringspartiene skal logre for KrF. Skulle flertallet snu likevel, så skal jeg i hvert fall kunne leve med at jeg har gjort mitt, sier Riise.