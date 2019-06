Høie om ventetider for kreftpasienter: – Uakseptabelt

– Det er uakseptabelt at kreftpasienter må vente i månedsvis for å få tatt nødvendige røntgenbilder, sier Høie til NTB.

Ifølge tall fra sykehuset, står flere hundre pasienter i kø for å få tatt avanserte røntgenbilder som CT eller MR ved Radiumhospitalet og Rikshospitalet.

Bildene er nødvendige for å vite om behandlingen har ønsket effekt, eller om kreften har spredt seg.

– Jeg forventer at Oslo universitetssykehus rydder opp i dette, enten ved å øke egen kapasitet eller ved å kjøpe kapasitet hos private. Regjeringen har innført pakkeforløp for kreft nettopp for å sikre mer forutsigbarhet og kontinuitet i behandlingen, sier helseministeren.

– Frustrerende

Problemene gjelder først og fremst kreftpasienter med påvist spredning og pasienter som skal sjekkes for mulige tilbakefall.

– Vi har meldt fra om dette gang på gang, men lite skjer. Det oppleves svært frustrerende, sier seksjonsleder Erik Løkkevik ved seksjon for brystkreft ved OUS.

Beklager

Klinikkleder ved radiologisk avdeling Paulina Due-Tønnessen erkjenner at klinikken har ventetid på CT og MR.

– Dette beklager vi veldig, og det er ikke noe vi er fornøyd med i det hele tatt, sier hun.

Klinikklederen påpeker at de har økt kapasiteten for antall CT- og MR-undersøkelser alle de siste årene, men at dette likevel ikke har vært nok for å ta unna flere pasienter med flere kontrollundersøkelser enn tidligere.

– Vi gjør selvfølgelig alt vi kan for å ha åpent hver kveld, men til slutt finnes det ikke nok ressurser, sier hun.

