Aasland: Riktig av Sivertsen å gå av

Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland mener det er rett av fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) å tre til side, men synes at det tok lang tid.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Aps Terje Lien Aasland mener det tok lang tid før fiskeriministeren valgte å trekke seg. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

NTB

– Det er helt riktig at han nå velger å gå av. Med så massivt og veldig klart uttrykk for at veldig mange ikke hadde tillit til ham, var dette riktig å gjøre, sier Aasland fra Stortingets næringskomité til NTB.

– Men jeg vil understreke at det har gått lang tid, med veldig mye støy, fra en så alvorlig sak dukker opp i mediene til noe skjer. Det er ikke heldig og viser at statsministeren har vanskelig for å ta avgjørelser når det gjelder sine egne statsråder, mener Ap-politikeren.

Han håper regjeringen nå får en fiskeriminister Stortinget kan ha tillit til i behandlingen av flere viktige saker for kysten og fiskeripolitikken.

Publisert: Publisert: 28. februar 2020 17:58