ID-krav: Nå haster det med å vise passet i banken

– Dette er en stor jobb vi må gjøre nå for å tilfredsstille kravene fra Finanstilsynet og den nye hvitvaskingsloven om å sørge for at vi har oppdatert legitimasjon på samtlige bankkunder, sier kommunikasjonssjef Thor-Christian Haugland i SR-Bank.

Han har selv fått brev fra banken sin om å møte opp og vise passet.

SR-Bank har over 200.000 kunder i vårt distrikt. Haugland anslår at rundt 70.000 av dem har fått brevet.

Ut med gamle papirkopier

– Vi har gått gjennom samtlige kunder og sjekket den legitimasjonen vi har lagret på dem. For en del skyldes innkallelsen at den legitimasjonen vi har, er gamle fotokopier av forskjellige former for legitimasjon. Den regnes ikke som sikker nok. Kundene som møter opp med pass nå, vil få passet sitt skannet, sier Haugland.

Skjermdump

For å møte den forventede pågangen, har banken utvidet åpningstidene hver tirsdag morgen. De holder også ekstra åpent lørdag 16. november.

SR-bank har gitt kundene en frist på tre uker etter mottatt brev til å møte opp.

Nordea og DNB

Også Nordea har sendt ut brev til kunder over hele landet, og har gitt kundene en frist til 1. desember med å møte opp.

Kunder som ikke har mottatt brev, trenger ikke å foreta seg noe.

Banksjef Stein Høiland i DNB lokalt sier at banken allerede har jobbet med å innhente gyldig legitimasjon fra sine kunder i flere år, og at de derfor ligger godt an.

Finansforbundet.no skriver at ifølge Finanstilsynet er bankene ti år på overtid med å sjekke kundenes ID. Helt siden 2009 har nemlig bankene og andre rapporteringspliktige hatt krav på seg til å innhente gyldig legitimasjon for kunder, der dette ikke ble gjort da kundeforholdet ble etablert.

Hensikten med de strenge legitimasjonsreglene, er å beskytte enkeltpersoner og samfunnet mot id-tyveri, svindelforsøk og hvitvasking av penger.

Innstramming med hvitvaskingsloven

Da det kom en ny lov om hvitvasking i 2018, ble ID-kravene strammet ytterligere til: «Rapporteringspliktige skal som utgangspunkt innhente og bekrefte kundens identitet ved personlig fremmøte og fremvisning av gyldig legitimasjon, jf. hvitvaskingsloven § 12 annet ledd. Kravet om å bekrefte kundens identitet er ufravikelig».

Men mens Finanstilsynet regner både pass, førerkort, bankkort med bilde, nasjonale ID-kort fra EØS-land, norsk utlendingspass, Norsk reisebevis for flyktninger og BankID som godkjent legitimasjon, godtar bankene i utgangspunktet bare pass.

– Det er bestemt av BankID, som bankene eier i fellesskap, at gyldig pass er den sikreste legitimasjonen. Derfor godtar vi i hovedsak bare det, sier Haugland i SR-Bank.

Flere politidistrikter i Norge har rapportert om økt etterspørsel etter pass etter at legitimasjonskravet fra bankene ble kjent.

Årsaken til at bankene er så oppsatt på å få ordnet opp i manglende legitimasjon nå, er ifølge banksjef Sveinung Hetland i Nordea Rogaland Finanstilsynets varsel om at de vil følge opp bankene som ikke har orden i dokumentasjonen i løpet av januar neste år.