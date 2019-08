Widerøe truer med nedleggelse av 37 ruter ved momsøkning

Det er flesteparten av flyselskapets kommersielle flyruter i Norge.

Finansdepartementet har tidligere sagt at de ønsker én fast felles moms på 23 eller 25 prosent, noe som vil gjøre avgiftene høyere på blant annet persontransport, overnatting og mat.

Forslaget er sendt på høring, og det er i Widerøes høringssvar at flyselskapet varsler det omfattende kuttet i innenlandsruter.

– Økt moms fra dagens 12 prosent til 23–25 prosent kan innebære over 100 millioner i tapte inntekter som følge av passasjerbortfall, sier direktør for strategi og infrastruktur i Widerøe, Terje Skram, til avisa.

Flyselskapet argumenterer videre for at både flyseteavgift og CO2-avgift allerede gjør at flere av Widerøes flygninger ikke er lønnsomme, og at dette har rammet flyruter som er en del av «kollektivtrafikken» i distriktene, gjennom økte priser og redusert tilbud.

De ber regjeringen se til Sverige og Danmark som har henholdsvis 6 prosent moms og nullmoms på persontransport.

Høringsfristen for forslaget om felles momsavgift går ut 29. august. Finansminister Siv Jensen (Frp) har tidligere sagt at hun tror det ikke vil bli aktuelt å justere opp alle merverdiavgifter.