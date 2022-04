Tengs-etter­forsk­ning går mot slutt­fasen

Politiet er ferdig med alle DNA-undersøkelser i etterforskningen av Birgitte Tengs-saken og regner med å bli ferdige innen sommeren.

Etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs nærmer seg slutten. Her er politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi har ingen planer om flere DNA-undersøkelser i den saken nå, men DNA-beviset etterforskes videre og står fortsatt sentralt, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt til VG.

En 51 år gammel mann er siktet, mistenkt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995. Han ble pågrepet i høst etter at et DNA-funn i en blodflekk på Tengs' strømpebukse pekte på ham.

– Vi jobber videre med målsettingen om å avslutte etterforskningen før sommerferien og at vi sender en innstilling til statsadvokatene før sommerferien. Påtaleavgjørelsen ligger da i deres hender, og jeg kan ikke svare for når de er ferdig eller om når en eventuell hovedforhandling berammes, sier Soma, som legger til at politiet planlegger nye avhør med siktede.

Mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, påpeker at til tross for omfattende og gjentatte DNA-undersøkelser, sitter etterforskerne kun igjen med ett funn.

– Det er ikke funnet noe mer, og jeg registrerer at politiet har gjort flere hundre undersøkelser på strømpebuksen og står igjen med et dårlig DNA-treff. Det er ingen DNA-profil, men et utslag på kjønnsprofil, sier han til VG.

Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000, noe mannen nekter for å ha gjort. Soma sier det ennå ikke er tatt stilling til når denne etterforskningen ferdigstilles.