Legeforeningen ber medlemmene begrense forskriving av blå resept: – Vil bli konsekvenser for pasientene

Fra nyttår har Helfo hatt mulighet til å gi ut bøter opp til 212.000 kroner hvis leger skriver ut blå resept på feil grunnlag. Det har fått leger landet rundt til reagere kraftig.

Selv ved små feil, kan leger få bøter på opp til 53.000 kroner.

Den norske legeforeningen har tidligere åpnet for å stanse forskriving av blå resept som følge av den nye regelen. Tirsdag gikk de langt i å gjøre nettopp det.

I et brev til sine rundt 37.000 medlemmer i 23-tiden tirsdag kveld skrev de følgende:

«Legeforeningen råder sine medlemmer til å begrense forskrivning på blå resept til et minimum, og i stor grad overlate til Helfo å vurdere om pasienten har rett til denne stønaden».

– Det vil bli konsekvenser for pasientene. Det er beklagelig, men det er regjeringen som har satt oss i denne situasjonen, sier president i legeforeningen Anne-Karin Rime.

Svar fra regjeringen uteble

Bakgrunnen for den nye anbefalingen fra legeforeningen er altså et nytt regelverk. Fra 1. januar kunne Helfo ilegge overtredelsesgebyr til behandlere som forskriver legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell i strid med regelverket.

Endringen i forskriftene innebærer at fastleger kan få bøter på opp til 2 G, det vil si 212.000 kroner.

Selv ved «lavere grad av skyld», der det avdekkes et mindre omfang av feil, kan legene bli straffet med bøter på opp mot 53.000 kroner.

– Det er en hel legegruppe som nå føler seg veldig mistenkeliggjort. Det er ikke noen dokumentasjon som viser at ordningen forvaltes feil, sier Rime.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har varslet at regjeringen jobber med endringer. Legeforeningen ba om tilbakemelding fra ministeren innen fredag forrige uke, men godtok at fristen ble utsatt til starten av denne uken.

Da det ikke var kommet noe svar tirsdag kveld, avholdt sentralstyret i foreningen et ekstraordinært møte der de konkluderte med å sende anbefalingen om å begrense utskriving av blå resept.

– Vi har ikke fått noe skriftlig svar fra dem ennå, men vi ønsker fortsatt å finne en løsning på dette, sier Rime.

President i legeforeningen, Anne-Karin Rime, sier det er beklagelig at konflikten med regjeringen går utover pasientene.

Får forståelse fra pasientene

Blå resept er resept på medisiner til pasienter som har langvarig behov for medisinering. Pasienten henter medisinen på apoteket og betaler kun en egenandel. Staten betaler resten.

Den nye anbefalingen betyr at flere som tidligere fikk blå resept, nå vil få dem på hvit resept. Det betyr at medisinen blir betraktelig dyrere for pasientene dette gjelder.

– Det er beklageligvis noen pasienter som forventer å få blå resept, men som nå vil få det på hvit. De må selv søke Helfo for å få igjen pengene, sier Rime.

I brevet presiserer de at den enkelte lege må særlig vurdere sårbare pasientgrupper som ikke vil være i stand til å søke refusjon hos Helfo.

Rima forteller at de har støtte fra pasientorganisasjonene.

– Vi har god kontakt med dem. De har full forståelse for legenes situasjon og støtter oss i at det er urimelig at legene risikerer økonomisk straff for jobben de gjør på vegne av pasientene.