Poli­tiet grep inn da kvinne nektet å bruke munnbind på fly. Det er ikke første gang

I USA knyttes munnbindbruk til 73 prosent av alle bøter for uroligheter på fly. På Gardermoen må politiet tilkalles med jevne mellomrom.

Her blir passasjeren på flyet fra Oslo til Molde hentet av politiet.

Sondre Moen Myhre Journalist

Publisert: Publisert: I dag 06:40

Klokken var halv to søndag da politiet ble oppringt. En kvinne nektet å bruke munnbind på en SAS-flyvning fra Oslo til Molde. Da hadde allerede en vekter forsøkt å få henne av flyet, uten hell.

– Politiet har tatt henne av flyet. Vi har ikke gjort noe annet enn at hun nå må ta et annet fly. Det er antagelig straff i seg selv. Så får vi se om hun kommer på bedre tanker og får ta neste fly, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Svein Walle.

Hendelsen søndag er langt ifra et enkelttilfelle. Hverken i Norge eller i utlandet.

Skjer med jevne mellomrom

Øst politidistrikt har ikke noen statistikk for hvor mange ganger de har måttet bistå med å håndtere passasjerer som nekter å bruke munnbind.

– Men jeg har inntrykk av at det skjer med jevne mellomrom, sier Walle.

Han forteller at det er varierte grunner til at enkelte ikke overholder munnbind-kravet. Og at politiet kun bistår med å få passasjerene til å forlate flyet.

– Det er regelverket flyselskapene har. Så får det forholde seg til det. Vi har bare bistått med å få henne av flyet. Vi bruker ikke så mye mer energi på det, sier han.

Kan bli nektet å fly med SAS resten av livet

Det var rundt 70 passasjerer om bord på flyet som skulle til Molde søndag, og det ble 30 minutter forsinket. SAS har hatt krav om munnbind stort sett hele pandemien, og de aller fleste passasjerene følger pålegget uten problemer. Passasjerer som ikke følger anvisningene fra personalet om bord, kan bli sanksjonert av SAS, forteller pressesjef John Eckhoff.

– For eksempel ved å nektes å fly med SAS for en periode eller resten av livet, sier han.

– Er dette noe dere opplever ofte?

– Det hører til sjeldenhetene at vi må tilkalle politiet. Men det er klart at når du flyr en million passasjerer i måneden, så er det noen som har egne meninger. Men de fleste føyer seg til anvisningene som blir gitt.

Det var på et SAS fly fra Oslo til Molde at hendelsen skjedde søndag. Flyet ble 30 minutter forsinket.

Utgjør over 70 prosent av bøter i USA

På sosiale medier, og spesielt i USA, florerer det av videoer hvor passasjerer som nekter å bruke munnbind, havner i klammeri på fly.

I august publiserte den føderale luftfartsadministrasjon en statistikk over bøter som var gitt ut til passasjerer fra 1. januar 2021. Da hadde summen overgått én million dollar.

Av 3889 rapporterte tilfeller hvor passasjerer måtte bøtelegges, omhandlet hele 2867 av dem passasjerer som nektet å forholde seg til munnbindkravet. Det utgjør rundt 73 prosent.