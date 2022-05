MDG og Venstre: Et alvorlig angrep på elbil­fordelene

Forslaget om å innføre moms på dyre elbiler møtes med hoderysting i Venstre og Miljøpartiet De Grønne.

Regjeringen foreslår å legge om ordningen for momsfritak på elbiler.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Disse bilene er ikke bare for rikfolk, sier MDG-leder Une Bastholm. Hun viser til at en rekke modeller koster over 500.000 kroner.

– De er det reelle alternativet for en del familier. Kanskje trenger du en bil med god rekkevidde, en med god plass og stort bagasjerom eller at du bor et sted der du trenger en tyngre bil som kommer seg bedre fram fordi veien ikke er så god, sier hun.

I verste fall kan dette gjøre at utrullingen av elbiler i distriktene kan ta lenger tid, mener hun.

– Vi vet at der trenger vi at elbilfordelene forbedrer seg nå. Vi har fått en del til å komme over på elbil i byområder, men det er stor forskjell i Norge på hvor vanlig det er med elbil, sier hun.

Også Venstre reagerer kraftig på forslaget. Regjeringen vil fjerne det viktigste tiltaket vi har for å oppnå 80 prosent elbilsalg i Norge, mener Ola Elvestuen.

– Nå lager de bare en vanlig støtteordning – og en ganske moderat en – som mange land har, uten at det har gitt noen positiv effekt, sier han.

– Dette er en reversering og egentlig å stoppe den unike norske elbilsatsingen som har vist vei for verden og har vært en enorm suksess fram til nå. Vi har stått i kampen i alle disse årene. Nå viser Senterpartiet og Arbeiderpartiet sitt sanne ansikt. Dette er noe de ikke satser på, legger Elvestuen til.