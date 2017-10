Regjeringen trapper ned innsatsen for langtidsledige

I revidert budsjett for 2017 ble det satt av 52 millioner kroner til særskilt satsing på tiltak mot langtidsledighet fordi antallet langtidsledige hadde økt det siste året.

Regjeringen viderefører tiltaket med særskilt satsing, men vil kutte beløpet til 37,2 millioner i budsjettforslaget for 2018 .

–Regjeringen tilpasser omfanget av arbeidsmarkedstiltakene til situasjonen på arbeidsmarkedet. Derfor foreslår regjeringen en viss nedtrapping av tiltaksnivået for ledige, heter det i en pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet.

Departementet understreker imidlertid at det fortsatt er et høyt nivå på arbeidsmarkedstiltakene. Bevilgningene er beregnet til et samlet nivå på 73.000 plasser, derav 15.000 til tiltak for ledige og om lag 58.000 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne.