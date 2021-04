Supermånen viste seg i all sin prakt

Natt til tirsdag var månen ekstra stor og rund. Over deler av landet kunne man oppleve den første av årets to supermåner. Vi vil gjerne ha ditt bilde av supermånen.

En supermåne på vei ned bak Asker og Nesodden tidlig tirsdag morgen. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Det kalles supermåne når det er fullmåne samtidig som månen står nærmest jorden i sin bane.

Ifølge Wikipedia oppleves månen inntil 14 prosent større når det er supermåne, og man ser også at den lyser mye sterkere enn vanlig.

Best er det å se på supermånen når den ligger nær horisonten, det er da den vil oppleves på sitt mektigste. Årsaken er hvordan hjernen bedømmer avstand – slik at det på en måte er en slags optisk illusjon.

En supermåne på vei ned bak Asker og Nesodden, med skulpturen «Dilemma» i Ekebergparken i Oslo i forgrunnen, tidlig tirsdag morgen. Foto: Heiko Junge / NTB

En supermåne er et uvanlig fenomen som bare inntreffer noen få ganger i året. Fortvil ikke om du gikk glipp av fenomenet denne gang. Neste gang supermånen stiger på himmelen er allerede 26. mai.

Etter det vil ikke neste sjanse komme før 14. juni neste år.

Fikk du tatt et bilde av nattens supermåne? I så fall kan du dele det med Aftenbladets lesere ved å trykke på «send melding» under her. Skriv gjerne hvor bildet er tatt:

Siste innlegg Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg! Send melding DEL Havørn mot supermåne, Gjesdal. Filip Blaauw

DEL Tatt rundt kl. 00.30, Buavik Ålfjorden 😊( gjennom kikkert ) Bjørn A.

DEL Supermånen fra Levik mot Forsand og Uburen Torunn Erevik

DEL Eigerøy, Eigersund Annette Hammer

DEL Tone B Sola

DEL Hovedgrunnen til at den ser størst ut nær horisonten er at lyset frå den då går lenger gjennom atmosfæren enn når den er høgare på himmelen - lyset blir meir spreidd. Det er ikkje ein illusjon, men ein fysisk eigenskap i fotonbevegelsen som skapar fenomenet Erling Jøssang