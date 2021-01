Oslo får alle de første dosene når Moderna-vaksinen kommer til Norge tirsdag

Tirsdag kommer de 4.000 første dosene av Modernas koronavaksine til N orge. De skal brukes i Oslo og vaksinere eldre i risikogruppen.

Modernas vaksine i bruk i Portland, Oregon. Tirsdag kommer vaksinen til Norge. Foto: Kristyna Wentz-Graff/Pool Photo via AP/NTB

NTB

Fra før er Pfizer/Biontechs vaksine tatt i bruk i Norge. Folkehelseinstituttet opplyser at de er glade for at enda en vaksine nå er tilgjengelig.

Oslo har bedt om at vaksinestrategien endres og hovedstaden prioriteres. Oslo får alle Moderna-dosene som kommer tirsdag.

– Det er et ganske begrenset antall doser nå. Det er 4.000 nå og 6.000 om 14 dager. Vi tenker at det er hensiktsmessig å sende dem til et sted som kan nyttiggjøre seg av disse dosene ganske raskt, sier områdedirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

Han vil ikke kalle det en endring av vaksinestrategien. I alt får Norge 67.000 doser av Moderna-vaksinen i januar og februar.

Pfizer-vaksinen kom til Norge i romjula, og andre juledag ble den første norske vaksinedosen satt. Siden da har 20.833 personer fått første dose av vaksinen, viser FHIs statistikk mandag ettermiddag.

Moderna-vaksinen ble godkjent til bruk i Norge og EU onsdag forrige uke.

Modernas vaksine er allerede godkjent i opprinnelseslandet USA. Vaksinene må i likhet med Pfizer/Biontech-vaksinen gis som to doser.

Fordelen med Modernas vaksine er at den er holdbar i kjøleskapstemperatur i inntil 30 dager og i et halvt år i -20 grader. Pfizer/Biontech-vaksinen krever på sin side lagring i -70 grader og er kun holdbar i kjøleskap i fem dager.