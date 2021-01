Ny nasjonal smitterekord bekymrer helsemyndighetene

Det siste døgnet er det registrert 930 koronasmittede i Norge. Det er 399 flere enn dagen før og det høyeste antallet smittede som er registrert på ett døgn.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er bekymret over smitteutviklingen i Norge. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Det var denne utviklingen vi var bekymret for da vi søndag strammet inn. Det er nå veldig viktig at alle med symptomer tester seg og at alle følger råd og regler, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en epost til Dagbladet.

– Målet med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Vaksinen gjør at vi ser lys i tunnelen, men vi må få ned smitten for at vinteren og våren skal bli lettere, fortsetter han.

Stavanger har det siste døgnet tangert smittetoppen sin fra 30. desember etter at 50 nye koronatilfeller ble registrert. I Oslo ble 204 tilfeller påvist, noe som er 95 flere enn snittet de foregående sju dagene i hovedstaden.

Over 52.000 smittet

I alt var det ved midnatt natt til onsdag registrert 52.180 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.902 nye smittetilfeller i Norge. 2,8 millioner tester var fram til tirsdag utført.

133 koronapasienter var tirsdag innlagt på sykehus. Det var fire flere enn dagen før.

452 dødsfall

Til sammen er 452 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

64,4 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.