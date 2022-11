Mot budsjett­enighet mellom Ap, Sp og SV – kan være klart i etter­middag

Flere grep for å hanskes med økende fattigdom vil prege det nye statsbudsjettet, får NTB opplyst. Budsjettet kan være klart i ettermiddag.

Regjeringen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i spissen jobber på høygir med å lande Ap-Sp-regjeringens første egne statsbudsjett. Nå pågår innspurten i forhandlingene med SV.

NTB-Bibiana Piene og Anne Marjatta Gøystdal

Ap, Sp og SV møttes tirsdag til en mulig siste runde om neste års statsbudsjett på Statsministerens kontor (SMK) etter å ha forhandlet nesten hele natta.

Dermed kan budsjettet være klart til å presenteres tirsdag ettermiddag, får NTB opplyst fra flere hold.

– Jeg har troen på en løsning i dag, sier en kilde nær forhandlingene.

Det vil trolig skje på en pressekonferanse i Stortingets vandrehall.

Men det advares samtidig om at en liten snublestein i siste sving kan velte planene.

– Forhandlingene pågår fortsatt, sier kilden.

4,3 milliarder ekstra

Ifølge det NTB kjenner til, vil det komme endringer særlig når det gjelder de svakest stilte i samfunnet. Fattigdomsdiskusjonene den siste tiden skal ha gjort inntrykk på Ap-Sp-regjeringen.

I sitt alternative budsjett gikk SV også inn for en rekke tiltak innunder en såkalt dyrtidspakke.

Ifølge VG øker regjeringen budsjettet med 4,3 milliarder kroner. Disse pengene hentes fra ekstra utbytte fra Statkraft.

Etter det NTB erfarer, vil det ikke bli hentet mer penger fra oljefondet.

Dette kan samtidig bety at SV ikke har fått gjennomslag for å øke bistanden til 1 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI), noe som har en prislapp på 14,3 milliarder kroner.

SV ville verken bekrefte eller avkrefte dette tirsdag formiddag.

– Det er fortsatt ting som gjenstår, heter det fra partiet.

Mange SV-krav

Også i helgen ble budsjettforhandlingene løftet til partiledernivå på SMK. Hva de tre partiene der ble enige om, er foreløpig ukjent. Men mandag fortsatte de tre hovedforhandlerne – Eigil Knutsen (Ap), Geir Pollestad (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) – forhandlingene på Stortinget.

SV har fremmet en rekke krav, særlig innen klima og olje, omfordeling og bistand.

Budsjettet er Ap-Sp-regjeringens første egne statsbudsjett. Det har vært spekulert i at regjeringen ønsket å ha et budsjett klart før statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter kurs for Brussel onsdag morgen.

Torsdag klokka 10 skal det være finansdebatt i Stortinget der statsbudsjettet etter planen skal vedtas.