Innsamlede penger til redning av fjellfast hund gis tilbake

Pengene som var tiltenkt redningsaksjonen for hunden som satt fast på en fjellhylle ved Hovden skisenter, blir gitt tilbake til giverne.

I utgangspunktet var pengene tenkt å gå til veldedighet, samt de mennene som reddet hunden.

– Noen ville også at det skulle bli refundert. Nå endte det med at pengene blir refundert, og så får noen heller opprette en ny spleis til gutta. Men det er ikke noe jeg kommer til å ta på meg nå, sier Marit Olsen til NRK.

Hun sto bak spleisen.

Ifølge Dagbladet er det over 4.000 personer som har bidratt til innsamlingen.

– Det er viktig for meg at ingen skulle føle seg lurt, derfor tok jeg kontakt med Spleis for å få råd, sier Olsen til avisen.