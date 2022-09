Mann døde etter ulykke på hytte i Setesdal

En mann ble lørdag kveld fløyet til sykehus etter en alvorlig ulykke på en hytte på Brokke i Setesdal i Agder. Mannen døde søndag.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter politiet i Agder overfor NRK.

– De pårørende er varslet, sier etterforskningsleder Anders Knutsen til kanalen.

Politiet ble varslet om ulykken klokken 19.20 lørdag.

– Da var helsepersonell allerede på stedet. Mannen var ikke alene da dette skjedde. En politipatrulje har gjort undersøkelser på åstedet, opplyste operasjonsleder Arve Myklebust i Agder politidistrikt til NTB lørdag kveld.

Søndag morgen sa politiet i Agder at det er på det rene at mannen har falt, men at årsaken til fallet ikke er avklart. Det er ikke mistanke om noe kriminelt.