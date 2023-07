Ikke aktuelt med noe Rødt-møte om Moxnes

Rødt kommer ikke til å innkalle til noe internt hastemøte i kjølvannet av partilederens solbrillesak, opplyser partisekretær Reidar Strisland til NTB.

NTB

Søndag sa partiets fylkesleder Kjell Oldeide i Sogn og Fjordane til NRK at landsstyret snarest mulig må ta stilling til om de har tillit til Bjørnar Moxnes etter at han har endret forklaring i saken om solbrilletyveriet på Oslo lufthavn.

– Jeg oppfatter at vår fylkesleder i Sogn og Fjordane ønsker at landsstyret skal bekrefte tilliten til Bjørnar Moxnes som partileder. Den bekreftelsen avhenger ikke av å innkalle til et møte, skriver Strisland i en tekstmelding til NTB søndag ettermiddag.

Han har vært i kontakt med partiets landsstyrerepresentanter og sier at samtlige han har hørt fra, har uttrykt tillit til Bjørnar Moxnes som partileder.

– Et par har ment det kunne være et poeng å samle landsstyret likevel, men det store flertallet har gitt uttrykk for at det ikke er grunnlag for å møtes. Det er sentralstyret som eventuelt innkaller landsstyret. Et slikt initiativ er det ikke grunnlag for, skriver Rødts partisekretær Reidar Strisland.