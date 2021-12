Hemmelig møte og ukjente SMS-er. Slik var maktspillet mellom Riksrevisjonen og Stortinget.

Etter en betent strid i all offentlighet la Riksrevisjonen og Stortinget ned stridsøksen på et hemmelig møte. Dagen etter snudde stemningen brått.

Utad var det strid mellom Riksrevisjonen og Stortinget i høst. Bak kulissene hadde stortingsdirektør Marianne Andreassen og revisjonsråd Jens Arild Gunvaldsen tett dialog om hvordan de skulle håndtere pressen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

29. september i år var riksrevisor Per-Kristian Foss på vei mot Stortinget.

Det hadde vært en tøff uke. To av landets viktigste institusjoner hadde kranglet i full offentlighet. Bakteppet var Aftenpostens avsløringer om pendlerboliger. Avisen hadde spurt om det var aktuelt for Riksrevisjonen å gå inn i disse sakene.

Foss kunne da fortelle at de siden 2017 ikke hadde gjennomført en eneste kontroll av om Stortingets administrasjon etterlever lover og regler. Årsak: De hadde blitt stoppet av Stortingets presidentskap.

Riksrevisor Per-Kristian Foss sier de normalt ikke arrangerer hemmelige møter.

Fakta Dette er Riksrevisjonen Riksrevisjonen undersøker hvordan offentlige midler blir brukt, hvordan staten gjør jobben sin og om lover og regler blir fulgt. Formelt er Riksrevisjonen underlagt Stortinget, men de omtaler seg selv om et uavhengig kontrollorgan. Les mer

Uttalelsene ble starten på en betent strid i full offentlighet mellom Riksrevisjonen og Stortingets ledelse.

I avisspalter, på radio og TV sto riksrevisor Foss og daværende stortingspresident Tone W. Trøen på hver sin side. Trøen hevdet det ikke var sant at granskingen hadde blitt stanset. Foss sto hardnakket på sitt.

Nå skulle stridsøksen begraves. Men pressen måtte ikke få vite noe.

Fikk stortingsdirektøren på nakken

Aftenposten har fått innsyn i all dialog mellom Riksrevisjonen og Stortingets ledelse i høst.

Dokumentene viser at det var tett kontakt mellom de to partene.

De samarbeidet om hvordan de skulle svare på Aftenpostens forespørsler.

Stortinget fikk påvirke hvilke opplysninger som skulle sladdes da Aftenposten ba om innsyn i Riksrevisjonens dokumenter.

Riksrevisjonen varslet administrasjonen når de hadde gitt intervju, skrevet kronikk eller skulle uttale seg til pressen.

Riksrevisjonen er Stortingets vaktbikkje og skal jobbe uavhengig. I dag sier Riksrevisjonen at stortingsdirektør Marianne Andreassen var «farlig nær» å forsøke å påvirke dem. Det overrasker Andreassen.

Men først: Et hemmelig møte på Stortinget.

Foss tok initiativet

28. september hadde riksrevisoren et krast innlegg i Aftenposten. Riksrevisjonen «følte oss regelrett kastet ut av Stortingets øverste ledelse», skrev han.

Dagen etter ba Foss om et møte med Stortingets ledelse. I forkant gikk det flere SMS-er mellom stortingsdirektøren og revisjonsråd Jens Arild Gunvaldsen. Han er øverste administrative leder i Riksrevisjonen – samme rolle som Marianne Andreassen har i Stortinget.

Dialogen endte med at toppene fra Riksrevisjonen ble tatt inn bakveien. Det var minst risiko for å bli sett da.

Smuglet inn i nabobygning

Utad var Riksrevisjonen fremdeles i ordkrig med Stortinget.

På møtet deltok Foss, Trøen og Andreassen. Også Karl Eirik Schjøtt-Pedersen var med. Det var ikke kjent da, men han skulle snart erstatte Foss som riksrevisor.

Begge parter ga uttrykk for at den offentlige debatten var krevende, går det frem av møtereferatene. De konkluderte med at de «bør legge bak seg det som har skjedd og rette blikket fremover – både reelt og i den videre kommunikasjonen med media».

Men de var fremdeles ikke interessert i at det ble kjent at de hadde møttes.

«Det var enighet om at man ikke går aktivt ut med at dette møtet hadde funnet sted, men kunne bekrefte det på forespørsel. Det refereres ikke utad fra innholdet i dette møtet», står det i referatet.

Per-Kristian Foss sier de normalt ikke inviterer til hemmelige møter. Nå gjorde de det for å si fra direkte om at de følte seg dårlig behandlet i 2017.

– Grunnen til at vi ikke ønsket presseoppmerksomhet, var fordi vi ønsket å snakke ut i fred og ro, sier han.

Fakta Dette er de ulike revisjonstypene Etterlevelsesrevisjon: Kontrollerer at statlige virksomheter bruker pengene slik Stortinget har bestemt, og at de følger lover og regler. Etterlevelsesrevisjonen skal skape tillit til at penger blir brukt i henhold til budsjettvedtak, at lover og regler blir fulgt og at innbyggernes rettigheter ivaretas. Revisjonene kan være relativt omfattende. Forvaltningsrevisjon: Større, systematiske undersøkelser der målet er å vise hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjennomfører det Stortinget har bestemt, og hvilke virkninger offentlige tiltak har hatt. Disse undersøkelsene går som oftest i dybden på aktuelle problemstillinger innenfor et avgrenset saksområde. Finansiell revisjon: Skal gi trygghet om at de statlige regnskapene ikke inneholder vesentlig feilinformasjon eller mangler, og at regnskapene er utarbeidet i tråd med gjeldende regelverk. Kilde: Riksrevisjonen Les mer

Enige om å se fremover

24. september fikk Riksrevisjonen en formell bekreftelse på at de kunne gjennomføre såkalte etterlevelsesrevisjoner.

Ifølge Foss ble det ikke sagt noe hemmelig på møtet noen dager senere.

– Det er ikke alt vi ønsker blest om. Vi ønsker presseoppmerksomhet om konklusjonen i våre rapporter. Det påvirker ikke vår uavhengighet å ha et slikt møte. Hverken Schjøtt-Pedersen eller jeg følte at det ga noen bindinger til oss, sier riksrevisoren.

Trøen bekrefter at det var Foss som tok initiativ til møtet. Stortingsdirektør Marianne Andreassen sier hun var en «ren tilrettelegger» av møtet, og at de var enige om at de ikke ønsket noe blest om dette.

– I denne situasjonen var det et behov for å snakke gjennom saken. Det var også et ønske om å ha en felles oppfatning av hvordan vi skulle gå videre, sier Andreassen.

Møtet førte til at stridsøksen ble begravet.

Samme dag sendte Riksrevisjonen ut en pressemelding. Der var tonen langt mer diplomatisk enn tidligere.

– Nå kan vi endelig sette punktum og se fremover, skrev Foss.

Men allerede dagen etter skjedde det noe som ødela den gode stemningen.

Formelt er Riksrevisjonen underlagt Stortinget, men de omtaler seg som et uavhengig kontrollorgan. Riksrevisjonen undersøker blant annet hvordan staten gjør jobben sin og om lover og regler blir fulgt.

Ny krise seiler opp

Aftenposten hadde gjennom høsten sendt flere innsynskrav til Riksrevisjonen. Hensikten var å få klarhet i hva som faktisk hadde skjedd da Riksrevisjonen opplevde å bli stanset av Stortingets presidentskap i 2017.

Riksrevisjonen tok flere ganger kontakt med stortingsledelsen om innsynskravene. De diskuterte blant annet hvilke opplysninger som kunne gis ut og hvilke som måtte sladdes.

Dagen etter det hemmelige møtet tok Aftenposten kontakt med Stortingets ledelse. Vi hadde da fått innsyn i en rekke dokumenter. De beviste hvordan Stortinget hadde stukket kjepper i hjulene for Riksrevisjonens kontroll. De viste også hittil ukjente detaljer om hva Riksrevisjonen hadde funnet før de ble stanset.

Da sendte Marianne Andreassen en SMS til revisjonsråd Jens Arild Gunvaldsen. Den forsonende tonen fra pressemeldingene var borte.

Revisjonsråden kontaktet raskt Aftenposten og ba avisen makulere dokumentene. Aftenposten fikk aldri oversendt noen argumenter for hvorfor opplysningene bak sladden ikke kunne omtales. Utover kvelden fortsatte Gunvaldsen dialogen med direktøren.

Dokumentene gjorde at Aftenposten kunne skrive at Stortinget stanset en kritisk IT-undersøkelse av seg selv, selv om de visste om risikoen for hacking.

– Jeg mener jeg har en plikt til å si fra når skjermingsverdig informasjon om Stortinget var lesbart bak sladden, sier Andreassen nå.

30. september ville hun også vite om Aftenposten hadde spredt dokumentene til andre. Gunvaldsen lovet å følge opp saken.

Neste morgen sendte han følgende SMS til stortingsdirektøren.

Aftenposten publiserte artikkelen samme kveld. Tittelen var «Slik stanset Stortinget den kritiske kontrollen av seg selv».

Like før midnatt fikk revisjonsråden e-post fra stortingsdirektøren. Nå krevde hun at Riksrevisjonen gikk ut og korrigerte inntrykket som ble skapt.

Fakta Tidslinje 14. september: Aftenposten spør Riksrevisjonen om de kan granske pendlerbolig-sakene på eget initiativ. 17. september: Per-Kristian Foss stiller til intervju med Aftenposten. Der forteller han for første gang offentlig at Riksrevisjonen i 2017 var blitt stoppet av Stortingets presidentskap. 20. september: Aftenposten ber om innsyn i all korrespondanse mellom Riksrevisjonen og Stortinget om granskingen som ble stanset i 2017. 21. september: Aftenposten publiserer intervjuet med Foss. 24. september: Presidentskapet svarer Riksrevisjonen i brevform. Der sier presidentskapet seg enig i at Riksrevisjonen har mandat og lovgrunnlag til å gjennomføre etterlevelsesrevisjoner. 28. september: Aftenposten får innsyn fra Riksrevisjonen i dokumenter om granskingen som ble stanset i 2017. 29. september: Hemmelig møte mellom Riksrevisjonen og Stortingets ledelse. 30. september: Aftenposten kontakter Stortinget om dokumentene vi har fått fra Riksrevisjonen. Riksrevisjonen kontakter Aftenposten fordi de har gitt ut dokumenter som ikke er sladdet godt nok. 1. oktober: Aftenposten publiserer artikkelen Slik stanset Stortinget den kritiske kontrollen av seg selv. Saken er basert på dokumentene vi fikk innsyn ifra Riksrevisjonen. Les mer

– Journalistene skjønner ikke noe

I e-posten skrev Marianne Andreassen at saken nå var blitt «svært krevende» for Stortinget.

I Aftenpostens artikkel kom det blant annet frem at administrasjonen ikke ville bli kikket i kortene gjennom en forvaltningsrevisjon. Dette er den mest detaljerte undersøkelsesformen til Riksrevisjonen.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen reagerte på en «feilaktig fremstilling» av Stortinget under konflikten med Riksrevisjonen.

Dette fikk Andreassen til å reagere kraftig.

Andreassen mente saken skapte et feilaktig inntrykk av at Stortinget ikke ville kontrolleres. Hun ba revisjonsråden «umiddelbart korrigere dette».

Hun reagerte også på at Riksrevisjonen hadde gitt Aftenposten interne notater fra 2017 om hvordan de så på saken. Dette var innholdet i et av notatene:

Andreassen klaget over at de allerede hadde brukt mye tid på å «reparere» etter Riksrevisjonens tidligere uttalelser i saken.

Direktøren avsluttet med å be revisjonsråden ta grep.

Revisjonsråden svarte lørdag morgen. Han ba om at de kunne snakke om dette på mandag. Direktøren svarte raskt med at han ikke trengte å svare. Det var satt i gang «andre løp».

Andreassen: – Spurte av ren nysgjerrighet

Nå avviser stortingsdirektøren at hun har forsøkt å påvirke Riksrevisjonen.

– Nei. Den anklagen avviser jeg. Jeg forsøkte å få til et samarbeid for å få frem korrekte fakta. Det oppsto en misforståelse og et feilaktig etterlatt inntrykk av at Stortinget ikke ble revidert. Det var et ønske fra meg om å få drahjelp av Riksrevisjonen, sier hun.

Andreassen sier hun var opptatt av at det ikke på nytt skulle etterlates tvil om at Riksrevisjonen kunne se Stortinget i kortene.

– Jeg har aldri lagt meg opp i spørsmål som angår Riksrevisjonens uavhengighet når det gjelder revidering av Stortingets administrasjon.

Direktøren sier hun heller aldri har lagt seg opp i hvilke dokumenter Riksrevisjonen velger å offentliggjøre.

– Det er Riksrevisjonens soleklare ansvar å forvalte egen praksis.

– I e-posten du sendte revisjonsråd Gunvaldsen 1. oktober uttrykker du misnøye med praktiseringen av merinnsyn?

– Nei, jeg uttrykker ikke misnøye. Jeg ble informert av Gunvaldsen på telefon om hvilke dokumenter de skulle gi ut. Dagen etter så jeg at Riksrevisjonen hadde bestemt seg for å gi ut flere dokumenter. Jeg spurte bare av ren nysgjerrighet, men jeg tok selvfølgelig deres valg til orientering.

– Den tonen du har i e-posten 1. oktober, er det den du bruker når du søker samarbeid?

– Jeg synes det er en grei tone i disse e-postene. Det var en presset situasjon. Jeg kan godt forstå at det kan leses på andre måter, hvis du tar det ut av kontekst.

Andreassen sier det ikke er vanlig at administrasjonen kontakter Riksrevisjonen om hvordan de håndterer media.

– Min eneste intensjon i dialogen med Riksrevisjonen var et ønske om å samarbeide slik at det ble en opplyst debatt om fakta. Ikke å gå inn i noen diskusjon om sakskomplekset fra 2017.

Foss: – Det bryr vi oss rett og slett ikke om

Riksrevisor Per-Kristian Foss sier han valgte å «overhøre» Andreassen da hun mailet dem om Riksrevisjonens praktisering av offentlighetsloven.

– Det bryr vi oss rett og slett ikke om. Marianne Andreassen har ingen rett til å bestemme over Riksrevisjonens håndtering av innsyn eller merinnsyn, sier Foss.

– Har Andreassen forsøkt å gjøre det, mener du?

– Ja, det var en uttalelse hun ga der vi oppfattet det slik, svarer Foss med henvisning til e-posten fra 1. oktober.

– Gikk hun over streken ved å sende en slik e-post?

– Vi overhørte den, punktum. Hvis vi trenger råd om innsyn, søker vi juridisk kompetanse. Vi søker noe av det beste vi finner.

– Og det er ikke stortingsdirektøren?

– Nei, det er ikke stortingsdirektøren. Aller minst av alle. Det kunne ikke falle meg inn å si at vi skulle legge vekt på hva Marianne Andreassen mener om innsyn i Riksrevisjonens interne dokumenter. Dette er ikke hennes kompetanse.

– Opplevde dere her at Andreassen forsøkte å påvirke Riksrevisjonen?

– Jeg synes hun var farlig nær.

Det overrasker Andreassen.

– Det stiller jeg meg uforstående til. Det må stå for hans regning. Det har overhodet ikke vært en intensjon fra min side om å påvirke. Jeg har hatt en intensjon om å samarbeide for å få frem fakta. Jeg er veldig opptatt av dette med rolleforståelse og synes det er svært leit hvis det ble oppfattet slik, svarer hun.

Aftenposten har spurt Foss om Riksrevisjonen pleier å varsle administrasjonen når de er i kontakt med pressen.

– Hvis vi utleverer informasjon eller dokumentasjon om en revidert virksomhet, vil vi informere virksomheten om det. Det samme gjelder når vi uttaler oss i offentligheten om forhold som gjelder en revidert virksomhet, svarer han.

– Hva tenker du om at Stortinget fikk påvirke hvilke opplysninger som skulle sladdes da Aftenposten ba om innsyn i Riksrevisjonens dokumenter?

– Dette er helt vanlig praksis når vi bes om innsyn i dokumenter som inneholder informasjon vi ikke selv eier og som kan omfattes av sikkerhetsloven.

Riksrevisor Per-Kristian Foss og revisjonsråd Jens Arild Gunvaldsen.

– Lykke til med pressen

Det var revisjonsråd Jens Arild Gunvaldsen som holdt stortingsdirektøren løpende orientert om Riksrevisjonens neste steg.

Han har flere ganger beklaget seg overfor Andreassen. Han ønsket også direktøren «lykke til, både med det viktige arbeidet du gjør med administrasjonen, og med kontakten med pressen.»

– Vi har et profesjonelt, saklig og nøkternt forhold. Vi snakker sammen når vi må og omgås ikke privat, svarer Jens Arild Gunvaldsen.

– Men jeg er jo venn med henne, fordi jeg selv har stått i stormen og vært under press. Jeg skriver til henne at jeg ønsker henne alt vel, men det er vanlig høflighet. Det ville jeg også ha skrevet til en departementsråd i hardt vær. Det var én setning, ellers var det saklig.

– Det var en smiley i en av e-postene også, er det saklig?

– Det kan godt hende, for det bruker jeg ofte, men det husker jeg ikke.

– Kan denne måten å uttrykke seg på stå i konflikt med Riksrevisjonens rolle som uavhengig?

– Det kan godt hende jeg kunne formulert meg annerledes. Men vi var i en veldig krevende konflikt. Vi jobbet uavhengig etter Riksrevisjonens metoder og retningslinjer. Jeg ønsket henne lykke til, fordi jeg vet hvor vanskelig det er å møte pressen i krevende saker.

Revisjonsråd Jens Arild Gunvaldsen synes det er viktig å ha en vennlig tone med dem som blir gransket, inkludert Stortinget.

Ønsket en felles uttalelse

Noen dager etter avsløringen i Aftenposten ringte stortingspresident Tone Trøen til Per-Kristian Foss.

– Bakgrunnen var at det i mediene fortsatt virket som om det var uklarheter om Riksrevisjonens mandat til å revidere Stortinget, forklarer hun.

– Samtalen med Foss var en naturlig oppfølging av enigheten i møtet 29. september om at vi skulle legge bak oss det som hadde skjedd og rette blikket fremover.

Hun ønsket å diskutere muligheten for en fellesuttalelse til media fra Stortingets presidentskap og Riksrevisjonen. Riksrevisor så dette som unaturlig og avviste forslaget vennlig, heter det i en oppsummering fra Riksrevisjonen.

Dagen etter ringte administrasjonens kommunikasjonssjef til Riksrevisjonens pressevakt for å diskutere det samme.

– Gitt sakens natur og Riksrevisjonens uavhengighet, kan det bli uryddig, skrev pressevakten i et referat av samtalen.

Etter dette var det ingen dialog mellom Riksrevisjonen og stortingsledelsen. Helt til Aftenposten fikk innsyn i SMS-ene og e-postene vi viser til i denne saken.

Da sendte revisjonsråd Gunvaldsen e-post til direktøren. Han varslet at Aftenposten hadde fått innsyn og sendte henne kopi av alt de hadde gitt ut.

Like etter fulgte han opp med en e-post der det eneste innholdet sto i emnefeltet: «Bare ring hvis det er noe du ønsker å kommentere eller diskutere».

Andreassen svarte ikke på e-postene. Først en uke senere tikket det inn en SMS til revisjonsråden.

Revisjonsråden ringte samme kveld. Han gjenga hovedessensen i uttalelsene han tidligere på dagen hadde gitt til denne saken.

Dagen etter skulle stortingsdirektøren bli intervjuet om det samme.