Hjelpeorganisasjoner: Pandemien endrer hva vi støtter før jul

Hjelpeorganisasjoner melder om stor giverglede før jul også i år. Flere vil støtte psykisk helse og barn i Norge. Mange vil også gi til vaksinering i utlandet.

Frelsesarmeen har over 200 julegryter over hele landet. Med muligheten for å vipse til grytene, har folk gitt mer.

Flere humanitære organisasjoner opplevde at 2020 var et særdeles godt år for innsamling. I år melder flere om målrettet støtte, blant annet til dem som har det vanskelig i Norge.

– Søkelyset på psykisk helse er stort. Salget vårt av sommerfuglarmbånd er et eksempel. Det symboliserer støtte til arbeidet for psykisk helse og er det vi selger mest av. I tillegg kommer vaksiner og rent vann høyt opp på folks lister over hva de støtter, skriver generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp i en epost til NTB.

Generalsekretær Dagfinn Høybråten sier Kirkens Nødhjelp opplever at folks solidaritet med mennesker som har det vanskelig, er stor.

Kirkens Bymisjon mener pandemien har bidratt til økt forståelse og sympati med at folk sliter generelt. De opplever at flere har det tungt nå.

– Heldigvis ser vi at givergleden øker i takt med behovet. Den har steget jevnt de siste årene og markant i fjor, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal.

Generalsekretær i Kirkens Bymisjon Adelheid Firing Hvambsal sier det hittil ser ut til at hjertevarmen er like stor i år som før jul i fjor.

Nye med behov

Det er ingen total oversikt over omfanget av husstander som får hjelp i Norge, men i fjor fikk over 15.000 familier bistand bare fra Frelsesarmeen før jul. Det var mat, varme klær og over 22.000 julegaver.

I år opplever de økende pågang fra folk som har det tøft materielt og psykisk, før jul.

– Høye bensin- og strømpriser, usikkerhet på jobb og korona – det er mye på en gang. Mange sliter med å forholde seg til så mye samtidig, sier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg i Frelsesarmeen.

Han sier all bekymringen og usikkerheten over så lang tid tærer ekstra på folk.

– For mange er det første gang de opplever å ikke kunne forsørge seg og familien sin, og de føler enorm fortvilelse.

Frelsesarmeen satte ny julerekord i fjor, og sier det rører at folk er veldig rause.

Etter at pandemien kom til Norge, melder organisasjonene om nye grupper som trenger hjelp og økt oppmerksomhet rundt ensomhet og psykisk helse. Her fra suppeutdeling i Trondheim i regi av Kirkens Bymisjon.

– For mange hjelper det nok å gi, få den direkte følelsen av at man bidrar, sier Smith-Solevåg.

Hvambsal i Kirkens Bymisjon mener pandemien har ført til et mer omsorgsfullt samfunn, fordi den har synliggjort at alle er sårbare.

– Restriksjonene gjorde at folk som trodde de hadde en robust økonomi, plutselig sto uten inntekt og fikk store problemer med å få økonomien til å gå rundt.

Vil vaksinere

Unicef opplyser at det foreløpig er mer pågang enn i fjor. Det er både flere som kjøper såkalte «gaver med mening», inkludert flere bedrifter, og kundene bruker mer penger enn før.

– Så langt er det covid-19-vaksineringspakker som selger mest. Folk vil bidra til at flere folk i lavinntektsland får vaksinen, sier kommunikasjonsdirektør Jean-Yves M. Gallardo.

Unicef distribuerer vaksinebidragene gjennom Covax-samarbeidet.

Norsk Folkehjelp har ikke samme mulighet til direkte støtte i pandemiarbeidet, og opplever at folk er tilbake på normalen, etter et særdeles godt år for innsamling i fjor. Hos dem er det gavekort relatert til minerydding som selger klart best.

Røde Kors har tradisjonelt solgt mest gavekort med internasjonale formål.

– Men de siste årene har vi sett at kort med nasjonale formål, for eksempel hvor gaven går til Besøksvenn og arbeidet vårt for barn i Norge, har økt, sier markedssjef for privatmarked Nina Elisabeth Larsen.

Vaksiner via Covax ankommer Antananarivo på Madagaskar. Unicef sier flere ønsker å støtte vaksinesamarbeidet for lavinntektsland før jul.

Alternative gaver

Nordmenn gir penger direkte, men bidrar også på vegne av andre. I en undersøkelse Respons Analyse har gjort for Kirkens Nødhjelp sier en firedel av de spurte at de vil gi en slik alternativ gave i år, og høyest er andelen blant kvinner, de med høyere utdanning og god inntekt.

Blant over 1.000 personer fra hele landet svarer en firedel av de spurte at de har fått en alternativ gave før, og over halvparten av de spurte kan tenke seg å få slike gaver i år.

Samtidig svarer nesten en tredel at de ikke vil ha alternative julegaver, og en firedel vil heller ikke gi slike presanger til jul.

Hos Røde Kors sier de at det har vært noe nedgang i interessen for og salg av symbolkort, men en økning i salg av fysiske produkter.

– Særlig Røverkaffe, som er laget av tidligere innsatte i prosjektet «Nettverk etter soning», har vært veldig populært, i tillegg til førstehjelpssett og vannflasker, opplyser de.