Ekstremværet Gyda treffer Møre og Romsdal – vinterstorm fra Hardanger til Finnmark

Det blir ekstremt mye regn sør i Trøndelag og i Møre og Romsdal onsdag og torsdag. Nå har ekstremværet fått navnet Gyda og er på rødt farenivå.

Det er sendt ut oransje varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare for store deler av Sør- og Midt-Norge. I tillegg er det nå ekstremværvarsel for Trøndelag og Møre og Romsdal.

NTB

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare på oransje nivå ble sendt ut for store deler av Sør- og Midt-Norge tirsdag formiddag. Like etter kom ekstremværvarselet for Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Vedvarende regn gjør at vi venter at flere stasjoner kan få rekord for døgnnedbør for januar. Det er også mildt for årstida, slik at all nedbøren som faller, er ventet som regn også høyt til fjells, heter det på met.no.

Onsdag og torsdag kommer det høyst sannsynlig store snøskred på Vestlandet, i Trøndelag og Nordland. Tirsdag ble også Ytre Nordmøre omfattet av det oransje farevarselet.

Mye vind

Onsdag og torsdag kommer det mellom 100 og 200 millimeter nedbør på Vestlandet, hele 150 millimeter på ett døgn enkelte steder. Samtidig vil det følge med mye vind. Det er sendt ut gult farevarsel om vindkast onsdag morgen for kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag. Det er ventet vindkast på mellom 30 og 35 meter per sekund.

Men så langt ser det ut til at Rogaland slipper unna årets første ekstremvær.

– Rogaland slipper billig unna, men det blir mye vått og grått vær onsdag og torsdag. Kysten får periodevis med stiv kuling, men det blir lite nedbør i ytre strøk. Indre strøk kan derimot vente seg en del nedbør de neste dagene, sier meteorolog Magni Svanevik hos Meteorologisk Institutt.

Høy snøgrense

Ifølge meteorologen vil det regne en del i Sirdal og de andre fjellområdene i Rogaland de neste dagene.

– Snøgrensen blir på 1200–1500 meter. Det blir også mye vind i fjellområdene. Onsdag og torsdag kan det komme opp i storm. Det kan også bli utfordrende kjøreforhold med regn på snødekte veier, advarer Svanevik.

Vakthavende meteorolog Per Egil Haga sier til NRK at det blir dårlig vær på onsdag, men det blir enda dårligere på torsdag.

– Det blir utfordrende vær mange steder de neste dagene. Stormen vil treffe hardt over hele landet, sier han.

Nord i landet faller nedbøren som snø. I områdene over 300 meter ventes det 30–35 centimeter.

Stor skredfare

Snøskredfaren er størst onsdag, men også utover torsdag venter snøskredvarslingen naturlig utløste skred. Årsaken er mye nedbør kombinert med kraftig vind og mildvær. Forholdene omtales som «omfattende ustabile».

–Vi venter flere store og noen svært store naturlig utløste skred. Hold god avstand til løsneområder og utløpsområder for snøskred, sier vaktleder Odd-Arne Mikkelsen i snøskredvarslingen i NVE.

NVE forbereder seg ved å øke beredskapen og kan bistå kommuner som trenger hjelp til å håndtere flom og skredhendelser.

Flomsikring i gang

Rådgivende Ingeniørers Forening advarer mot rask is- og snøsmelting som kan føre til flom i tettbygde strøk.

– Dersom vi får svært rask snøsmelting, kan vi risikere lokale oversvømmelser i tettbygde strøk fordi de naturlige vann- og flomveiene er dekket av store mengder kompakt måkesnø og isblokker, sier Bård Alsaker, leder for foreningens ekspertgruppe innenfor vann- og miljøteknikk.

Særlig veigrøfter og avløpssluk i tettbygde strøk er en del steder dekket av knallhard, tilfrosset snø etter snømåking så langt i vinter. Dermed er de naturlige flomveiene stengt, og vannet havner i veien i stedet.

– Vi anbefaler huseiere å ta en vurdering av sine eiendommer og sjekke hvordan snøsmeltingen vil virke inn på deres eiendom. Vi anbefaler også å åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer, innløpsrister og lignende for å sikre at vannet får fri passasje, sier Alsaker.

Vanskelige kjøreforhold

Værforholdene vil også skape problemer for trafikken, advarer Statens vegvesen.

– Statens vegvesen har iverksatt ekstra overvåking og beredskap, og vi koordinerer tett med andre beredskapsmyndigheter, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

Han oppfordrer publikum til å følge nøye med på informasjon om vær- og trafikksituasjonen fra veitrafikksentralene og i mediene. I tillegg bør man vurdere om bilreiser er nødvendige, sier Karbø.

– Publikum bør vurdere ekstra nøye om de må ut og kjøre, eller om de kan la bilen stå.