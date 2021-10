Politiet etterlyser vitne etter Kongsberg-drapene

Politiet ønsker å komme i kontakt med en mann som sto på Nytorget utenfor Coop på Kongsberg og skal ha blitt skutt mot med pil og bue.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

På en pressekonferanse torsdag sa politiinspektør Per Thomas Omholt at den siktede gjerningsmannen, Espen Andersen Bråthen, skal ha skutt mot dette vitnet fra inngangen til Coop.

– Vi har fått høre fra et annet vitne at denne mannen skal ha sagt at han følte han ble skutt etter med pil og bue, sier Omholt.

Han sier politiet håper vitnet tar kontakt så raskt som mulig.

ifølge Omholt skjøt Bråthen mot flere personer med piler på vei fra sitt hjem like i nærheten av Coop-butikken og til butikken. Inne i butikken har han skutt flere piler og blant annet truffet en politimann som var utenfor tjeneste.