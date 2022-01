Aktor trakk fram uenigheten om Breiviks tilregnelighet

Statsadvokat Hulda Karlsdottir trakk i sin oppsummering av tingrettsdommen fram uenigheten mellom de sakkyndige om Anders Behring Breiviks tilregnelighet.

I forbindelse med 22. juli-rettssaken i tingretten kom de to sakkyndigparene til helt ulike konklusjoner om Anders Behring Breiviks tilregnelighet.

De sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby mente at Breivik var psykotisk da han gjennomførte terrorangrepet 22. juli, og at han ble paranoid schizofren rundt 2006. De mente at han derfor var strafferettslig utilregnelig.

De sakkyndige Agnar Aspaas og Terje Tørrissen mente på sin side at han har narsissistisk personlighetsforstyrrelse med dyssosiale trekk. De konkluderte med at han ikke var utilregnelig på gjerningstidspunktet.

Retten konkluderte med at han var tilregnelig, og at Breivik kan straffes.

Uenigheten ble trukket fram av aktor Karlsdottir i hennes innledningsforedrag under behandlingen av Anders Behring Breiviks begjæring om prøveløslatelse.