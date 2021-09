Sparkesykkel beslaglagt etter at den ble målt i 70 km/t i Arendal

Politiet har tatt beslag i en elsparkesykkel i Arendal etter å ha målt den i 70 kilometer i timen torsdag kveld.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Politiet sier de ble tipset om saken av en bilist som kjørte i 60, og som ble forbikjørt av sparkesykkelen.

Tidligere på kvelden opplyste politiet at det var en 14 år gammel jente som kjørte sparkesykkelen i 70 kilometer i timen, men litt senere er de ikke lenger like sikre.

– Det er på det rene at hastigheten var altfor høy, men noe uklart hvem som kjørte i den hastigheten. To mindreårige gutter skal ha prøvekjørt sykkelen like før politiet fikk kontakt med sparkesykkelen, opplyser Agder politidistrikt rett etter klokken 23 torsdag kveld.

Sparkesykkelen ble kjørt på en hovedvei da den holdt 70 kilometer i timen. Fartsgrensen på elsparkesykkel er 20 kilometer i timen.

Politiet opplyser at de oppretter sak på forholdet og at kjøretøyet er beslaglagt.

– Det er fryktelig farlig med en slik hastighet. Man kan jo bare tenke seg hvor alvorlig en ulykke kan bli hvis noe skjer i denne hastigheten, sier operasjonsleder Arve Myklebust i Agder politidistrikt til Agderposten.