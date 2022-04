Husk bålforbudet fra fredag

Fredag er det bålforbud igjen. I hele sommerhalvåret er det strengere, nasjonale regler for bålbrenning for å forhindre skog- og lyngbrann.

Er det snø, kan du fyre opp bål med god samvittighet – men pass på vegetasjon i nærheten. illustrasjonsfoto: Javad Parsa / NTB

Bålforbudet gjelder fram til 15. september, med unntak for godkjente bålplasser. Forbudet gjelder all utmark med skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder.

Setter man seg godt inn i lokale forhold og regler, kan man likevel brenne bål.

– Reglene åpner for at man kan gjøre opp ild der hvor det åpenbart ikke kan medføre brann. Det kan være der det fortsatt er mye snø eller etter mye nedbør. Mange kommuner har også tilrettelagte bålplasser som er godkjent for bruk hele året, sier generalsekretær Bente Lier i Norsk Friluftsliv.

Akkurat nå er det ingen farevarsler om brann, men det er fortsatt tørt mange steder. I ekstra tørre perioder med stor brannfare kan det innføres både nasjonale og lokale totalforbud mot bålbrenning.

I sjøkanten skulle det likevel være mulig å brenne bål og feire skjæltorsdag – en lokalt variant av skjærtorsdag ved Oslofjorden. Da samles folk på strendene hvor de høster og koker blåskjell.