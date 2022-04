Mette-Marit ville flytte til Svalbard

Kronprinsesse Mette-Marit var så glad i Svalbard at hun ville flytte dit da ungene var små. I stedet ble det tre uker på en øde fangsthytte på øygruppen.

Kronprinsesse Mette-Marit ville på et tidspunkt flytte til Svalbard, ifølge kronprins Haakon. I stedet har kronprinsparet dratt tilbake igjen og igjen. For tiden er de på en tre dagers lang fylkestur til Svalbard. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB-Marius Helge Larsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Ut på tur! Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit under en utflukt med hundeslede utenfor Longyearbyen torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det er en så spesiell stemning her. Naturen og menneskene skaper noe helt spesielt sammen, sier kronprinsesse Mette-Marit. Her er hun og ektemannen på vei gjennom landskapet på hundeslede torsdag ettermiddag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit sier de koser seg på Svalbard. Her under besøket på Longyearbyen skole torsdag, hvor latteren satt løst da elevene underholdte. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Den gang da: Kronprinsparet på tur til Svalbard i 2008, fotografert sammen med Sveriges kronprinsesse Victoria. Det var på denne tiden kronprinsesse Mette-Marit ville flytte til Svalbard, ifølge kronprinsen.

Daværende prins Haakon var sju år gammel første gang han besøkte Svalbard. Her er han sammen med søsteren, prinsesse Märtha Louise (bakfra) om bord i kongeskipet i Ny-Ålesund.

Kongefamilien på Svalbard-tur i 2018. Fra høyre: prins Sverre Magnus, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, kong Harald, Emma Tallulah Behn (t.v. bak), Maud Angelica Behn (midten bak), prinsesse Märtha Louise og Leah Isadora Behn.

– Det finnes alltid en god grunn til å dra til Svalbard. Sommeren 2008 pakket kronprinsen og jeg sekkene, tok med oss barna og dro til Fredheim. I tre uker bodde vi i den gamle fangsthytta til Hilmar Nøis, fortalte kronprinsesse Mette-Marit på en mottakelse i Longyearbyen torsdag kveld.

Den gang var prins Sverre Magnus 2 år, Ingrid Alexandra 4 år og Marius Høiby 11 år.

– Allerede før vi reiste fra Skaugum til Sassenfjorden, hadde kronprinsessen bestemt seg: Hun ville flytte til Svalbard. Det gjorde vi altså ikke, men det ble en sommer som satte sitt merke på alle oss fem, fortalte kronprins Haakon i talen under mottakelsen.

Og fortsatte:

– Da vi kom hjem, hadde Svalbard tatt en stor plass i hjertene våre, og vi hadde lyst til å reise tilbake igjen med en gang. Selv om det ikke finnes trær her, så er det lett å slå rot.

Tilbake gang på gang

Kronprinsfamilien er denne uken på en tre dagers lang fylkestur på Svalbard, men det er langt ifra første gang de kongelige besøker den norske «utposten».

– Jeg tror dere som bor her, vet at hele kongefamilien er spesielt glad i Svalbard, sier kronprinsessen.

Mange har sett bildene av da en sprudlende kongefamilie var på sommerferie på Svalbard i 2018.

– Det er en så spesiell stemning her. Naturen og menneskene skaper noe helt spesielt sammen. Det er jo det som gjør at vi kommer igjen og igjen. Og nesten ikke vil dra. Det er alltid fælt å reise herfra, sier Mette-Marit.

Kronprinsen besøkte øygruppa første gang som sjuåring sammen med familien.

– Vi seilte med kongeskipet. Det var dårlig vær, så mange ble sjøsyke. Det var min første opplevelse av det, sier han.

Tett på naturen

Kronprinsfamilien ble boende på Skaugum i 2008 og flyttet aldri til Svalbard.

Men de glemmer aldri de ukene på den legendariske fangststasjonen « Villa Fredheim» i Sassenfjorden.

– I tre uker bodde vi i den gamle fangsthytta til Hilmar Nøis. Der var vi tett på naturen og historien. Vi lærte mye om Hilmar og Helfrid og deres liv her oppe. Hver dag dro vi ut på tur – til helt levende naturfagundervisning for små og store. Ut til sildre, polarvier og svalbardvalmue. Til et strandet hvalskjelett, polarlomvi og alker. Til reinsdyr med korte bein, rev og selvfølgelig isbjørn, forteller kronprinsessen.