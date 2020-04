Noreco sikret oljeprisen på 67 dollar for 18 måneder siden

17. oktober 2018 sikret Noreco alt av oljeproduksjon i 2020 til 67 dollar fatet, godt under datidens pris. Nå angrer ikke Styreleder Riulf Rustad.

Lille Noreco, Norwegian Energy Company, ble notert på Oslo Børs i 2007. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix.

NTB

– Vi er mer eller mindre uberørt av oljeprisfallet, sier Riulf Rustad, styreleder i Noreco, til Dagens Næringsliv.

Låsingen av prisen skjedde i forbindelse med oppkjøpet av Shell sin oljevirksomhet på norsk sokkel for 15,6 milliarder kroner. Samme dag kostet et fat nordsjøolje 79,10 kroner ved sluttnotering på Oslo Børs. Likevel gikk Noreco for å binde til en lavere pris – de tok høyde for at det kunne komme en regnværsdag eller to. Som en koronakrise, selv om de ikke visste at det var akkurat det som skulle skje.

– Vi vet at sånne ting kan skje selv om vi ikke nødvendigvis går rundt og tror på det, sier Rustad.

Ifølge DN er balanseprisen, prisen Noreco må ha for et fat olje for å gå i null, 25 dollar. Det bety at alt de oppnår over det er å betrakte som overskudd.

Når alt av årets oljeproduksjon allerede er garantert tre ganger dagens pris og over dobbelt så mye antatt balansepris, suser Noreco gjennom oljekrisen med milliardoverskudd, i motsetning til konkurrentene.

Også Aker BP har sikret prisen på store volumer av sine leveringer første halvår.

Første kvartalsresultater for de to selskapene legges fram henholdsvis 6. mai for Aker BP og 20. mai for Noreco.